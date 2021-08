Come sempre numeri importanti per gli Scavi di Pompei, che nonostante il caldo e le restrizioni oggi ha registrato comunque 6.890 visitatori.

Il green pass dal 6 agosto obbligatorio per l’accesso in tutti i luoghi della cultura, non ha frenato i tanti turisti che hanno deciso di visitare la città antica: anche più numerosi dello scorso venerdì quando si registrarono 5.353 ingressi.

Per non escludere nessuno, da questa mattina è stata attivata, come annunciato nei giorni scorsi, presso l’ingresso agli scavi di Piazza Anfiteatro, una postazione per il rilascio di tamponi antigenici per i visitatori non vaccinati.







Ebbene sono stati effettuati ben 319 tamponi che hanno concesso ad altrettanti visitatori, sprovvisti di Green Pass, di poter godere della bellezza del arco archeologico.

La postazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione della Regione Campania e dell’Asl Napoli 3 Sud.