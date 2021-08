Il Napoli confeziona la quinta vittoria su cinque nel precampionato, battendo anche l’Ascoli a Castel di Sangro. Per i ragazzi di Spalletti non ci sono stati problemi nel mettersi in tasca la formazione bianconera, con le grandi prestazioni dei marcatori Insigne ed Elmas. Degni di nota anche Politano e Malcuit.







Dopo quattro amichevoli giocate prevalentemente con ragazzi della primavera, c’è l’occasione di ammirare per la prima volta il Napoli che potenzialmente partirà titolare in campionato: fra i pali c’è Meret, difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas e Mario Rui, i mediani sono Lobotka (fino al ritorno di Demme) e Fabian Ruiz, sulla trequarti Insigne, Zielinski e Politano (che dovrebbe essere sempre preferito a Lozano) a supporto di Osimhen.

Pronti, via, gli azzurri insaccano subito con Insigne dal dischetto: dopo 7 minuti il capitano azzurro silenzia tutte le voci di mercato su di lui che lo danno in partenza verso il Barcellona come erede di Messi. E non solo segna, ma al 63’ serve su un piatto d’argento a Elmas la palla valevole il gol del nuovo vantaggio.





Quanto al gol degli ascolani, c’è di nuovo da rimproverare la tenuta difensiva partenopea, che combina un mezzo pasticcio distraendosi consentendo a Bidaoui di insaccare a porta vuota.

Non è stato sicuramente il miglior Napoli, viste le uscite precedenti, ma i tifosi hanno fiducia nella squadra e nel lavoro di Spalletti. Meret a fine partita ha addirittura dichiarato che il Napoli proverà a vincere l’Europa League. E quindi il Napoli continua a lavorare a gonfie vele, per bene, con costanza e impegno con un grande obiettivo da non fallire: la Champions League.

Giuseppe Garofalo