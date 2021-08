L’Unità di Crisi regionale ha risolto sia l’altalenare dei dati quotidiani e soprattutto il tasso di positività che da ormai un paio di settimane tendeva nettamente ad aumentare. La soluzione è stata semplice: hanno sommato il numero dei tamponi antigenici ai molecolari che sino ad ieri erano stati gli unici presi in considerazione da incrociare con i nuovi positivi ed ottenere un il risultato del tasso di positività.

“Annacquando” il numero dei tamponi molecolari, gli unici attendibili, con quelli antigenici si è ottenuto il risultato desiderato: un tasso si positività enormemente più basso. Proprio come quello riportato dalla tabella ministeriale che da mesi critichiamo per la poca attendibilità.







Ma in questo modo il risultato è ottimo, falsato da dati assolutamente inaccettabili, ma ottimo e così da un giorno all’altro il tasso di positività si trova ad essere più basso di oltre 5 punti percentuali.

L’infografica non riporta più postille, e chiarimenti, non sottolinea più alcun dato se non il numero dei nuovi contagiati e la somma tra i tamponi, che fino ad ieri invece divideva rimarcando il fatto che tutti i dati prendevano in considerazione i soli dati provenienti dai tamponi molecolari.

Siamo di fronte ad un ulteriore tentativo di intorbidire le acque di una comunicazione che oggi diventa ambigua come quella tanto criticata dal presidente regionale De Luca.

LEGGI ANCHE

Si registra comunque una frenata del nuovo contagio rispetto al trend degli ultimi giorni (610 ieri, 520 venerdì e 670 giovedì), nel quadro di una ripresa determinata dalla diffusione della variante delta nel corso dell’ultimo mese.

Mentre è entrato in vigore il Green Pass obbligatorio per accedere ai servizi e alle attività al chiuso, compresi bar e ristoranti, prosegue la campagna vaccinale anche nel periodo vacanziero alla vigilia della settimana di Ferragosto. Sono quasi 6 milioni e 800mila le dosi somministrate in Campania fino a oggi.









LEGGI ANCHE









Dall’incrocio dei dati odierni, di questa incomprensibile svolta nel conteggio con numeri inaccettabili, il tasso di positività, precipita al 2,33%, ieri era a 7,61%, ma forse era più corretto.

L’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi riporta che nella giornata di ieri sarebbero stati lavorati 15.816 tamponi, questa volta molecolari ed antigenici. Tra questi sono stati riscontrati 369 nuovi positivi, effettivamente un numero basso.







I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Mercoledì 28 luglio – 4,72% – 380 contagiati

Giovedì 29 luglio – 5,02% – 355 contagiati

Venerdì 30 luglio – 5,34% – 471 contagiati

Sabato 31 luglio – 6,15% – 377 contagiati

Domenica 1 agosto – 8,93% – 194 contagiati

Lunedì 2 agosto – 5,17% – 361 contagiati

Martedì 3 agosto – 6,30% – 496 contagiati

Mercoledì 4 agosto – 8,78% – 670 contagiati

Giovedì 5 agosto – 6,11% – 526 contagiati

Venerdì 6 agosto – 7,61% – 610 contagiati

Sabato 7 agosto – 2,23% – 369 contagiati







Negli ospedali regionali stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva e i posti letto disponibili oggi restano 642 sui 656 dell’intera rete ospedaliera.

Dopo diversi giorni di incremento, cala il numero dei degenti nei reparti ospedalieri dedicati al Covid. La riserva di posti letto sale a 2.911 sui 3.160 disponibili in ambito regionale, sommando strutture pubbliche e private convenzionate.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 434.666 da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti arriva a 5.787.249.

I guariti registrati nel report quotidiano sono 232 e salgono in totale a 418.561.

Nel report regionale riportati zero decessi. Il numero totale dei morti per il coronavirus in Campania resta di 7.612 dall’inizio dell’epidemia.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 249, rispetto a ieri 18 in meno. Nelle terapie intensive il numero dei degenti resta immutato con 14 ricoverati.

Il numero delle persone attualmente positive oggi è di 8.493 (+196), anche il numero delle persone in isolamento domiciliare oggi risulta essere di 8.230 (+88).

Questi i dati del contagio provincia per provincia – Provincia di Napoli : 256.492 (+270)

– Provincia di Salerno : 69.767 (+52)

– Provincia di Avellino : 20.666 (+12)

– Provincia di Caserta : 66.980 (+14)

– Provincia di Benevento : 12.809 (+13) Il dato comunque riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati. Non sono riportati ulteriori casi in attesa del secondo tampone di conferma.