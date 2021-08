Il francese è una lingua che piace a molti: sicuramente più apprezzata del tedesco per via del suono più melodico e dolce. Se a ciò aggiungiamo la vicinanza geografica della Francia rispetto all’Italia, è comprensibile che questa sia una delle lingue più studiate nel nostro Paese. Quello che però in molti ignorano è che il francese non è facile come sembra: anzi, possono essere diverse le difficoltà che si incontrano durante l’apprendimento di questo idioma, che presenta non poche differenze rispetto all’italiano. Se dunque avete in programma di imparare il francese, il primo consiglio che possiamo darvi è quello di non prenderlo sotto gamba.

Vediamo però nel dettaglio quali sono le principali difficoltà con cui si scontra chi studia questa lingua, bellissima ma anche piuttosto difficile per un italiano.

#1 La costruzione della frase interrogativa

Una prima difficoltà che si incontra quando si inizia ad imparare il francese dalle basi riguarda la costruzione della frase interrogativa, perché in italiano non esistono delle regole precise: è sufficiente aggiungere un punto di domanda alla fine o impostare una determinata intonazione nel parlato. In francese invece la frase interrogativa si può costruire in due modi: con il “est-ce que” oppure mettendo il verbo prima del soggetto, come avviene nel tedesco. Non si tratta di una grande difficoltà, perché basta abituarsi e poi viene piuttosto naturale formulare la frase ma noi italiani dobbiamo prestare attenzione proprio perché abbiamo un metodo del tutto differente di costruire le interrogative.

#2 La costruzione della frase negativa

Se la costruzione della frase interrogativa può inizialmente apparire un po’ strana per noi italiani, lo stesso si può dire delle negazioni. Nella nostra lingua infatti, è sufficiente aggiungere il non prima del verbo ed il gioco è fatto, mentre in francese sono due gli elementi che dobbiamo ricordare di inserire nella frase per renderla negativa. Il primo è il ne, che solitamente va messo tra il soggetto ed il verbo ed ha la stessa funzione del nostro non. Il secondo elemento, ancora più importante, è il pas che deve essere posto in fondo alla frase. In francese devono essere presenti entrambi: bisogna dunque prestare attenzione a non dimenticarne uno.

#3 Parole polisemiche con pronunce differenti

Un’altra difficoltà che si incontra quando si impara il francese è legata alle parole polisemiche, che hanno quindi più di un significato. La polisemia è un fenomeno che in realtà troviamo nella maggior parte delle lingue, dall’inglese all’italiano. In francese però ci sono moltissime parole che si scrivono esattamente uguali ma che devono essere pronunciate in modo differente a seconda del significato che si intende attribuire loro.

#4 Gli accenti grafici

Sempre per quanto riguarda la scrittura, un’altra difficoltà che per gli italiani è spesso alquanto problematica riguarda il sistema degli accenti, perché nella lingua francese ce ne sono ben 3: quello acuto, quello grave e quello circonflesso che possiamo trovare su qualsiasi vocale ad eccezione della y. In base all’accento che viene posto su una lettera, cambia la pronuncia ma può in alcuni casi variare anche il significato della parola. Non è per nulla semplice comprendere il sistema ortografico francese, anche per questo motivo.

#5 La pronuncia

Arriviamo ad un’altra delle grandi difficoltà che incontra un italiano quando si trova ad imparare la lingua francese e riguarda la pronuncia. Se infatti è vero che questa è una lingua bellissima, dal suono dolce ed armonioso, è altrettanto vero che riuscire a pronunciare correttamente una frase che si legge è davvero complicato. In francese infatti ci sono dei suoni che in italiano proprio non esistono, come per esempio la R e le vocali nasali. Esistono parole in questa lingua che sono ricche di lettere mute, che vedendole per iscritto non corrispondono minimamente alla loro effettiva pronuncia. Per noi italiani questo complica parecchio le cose, perché nella nostra lingua ad ogni lettera corrisponde solitamente un suono ed è dunque molto più lineare la pronuncia.

#6 Le stroncature e le abbreviazioni

Una difficoltà che capita spesso di incontrare quando ci si trova a parlare con un madrelingua francese è legata alla comprensione di quelle parole che in realtà sono colloquiali ma vengono utilizzate moltissimo nel linguaggio parlato. Così come avviene per certi dialetti italiani, nella lingua francese è frequente che alcune parole vengano abbreviate o stroncate: sia cioè eliminata la parte finale. Riuscire a comprenderle non è per nulla semplice, soprattutto se si sta imparando la lingua e non si è abituati a sostenere conversazioni in francese. È anche per questo motivo che conviene sempre seguire dei corsi con dei madrelingua, in modo da esercitarsi non solo nella pronuncia ma anche nella comprensione.

#7 I numeri

Infine, imparare i numeri in inglese può essere divertente per chi ama la matematica oppure un vero incubo per chi non ha molta dimestichezza con le somme. Dopo il 69 infatti la numerazione francese diventa alquanto strana e segue delle regole tutte sue.