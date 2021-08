Il Comune di Boscoreale ha comunicato oggi l’andamento epidemico aggiornato al 7 agosto. Nel report relativo alla settimana dall’1 al 7 agosto in città si sono registrati 3 casi di positività al Covid-19, su un totale di 134 tamponi effettuati, con un tasso di positività, cioè il rapporto tra tamponi processati e nuovi contagiati riscontrati, del 2,23%.

Gli attuali positivi, cioè le persone che risultano contagiate, quindi con tampone ancora positivo, sono 22. E’ rimasto invariato il numero dei decessi, fortunatamente fermo a 50.







Il tasso di incidenza si calcola sommando i positivi riscontrati in una settimana. Questo dato fa diviso per il numero degli abitanti del comune che si sta analizzando e il risultato moltiplicato per 100.000. Non si tratta di una percentuale, ma di un dato ben diverso: appunto il totale dei contagiati in 7 giorni per 100mila abitanti.

Nel periodo dal 2 all’8 agosto il tasso di incidenza dei nuovi positivi a sette giorni per 100mila abitanti, dato che viene preso a riferimento per determinare la collocazione della regione nelle varie fasce di rischio pandemico, a Boscoreale si è attestato a 11,03 contagiati, mentre il dato regionale è di 45,36.

Fino al 3 agosto a cittadini boschesi sono state somministrate complessivamente 24.882 dosi di vaccino.