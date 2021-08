E nonostante il gioco delle tre carte con il quale l’Unità di Crisi della Campania sta provando a confondere le idee a tutti noi, oggi il Tasso di positività è nuovamente sopra il cinque per cento. Probabilmente senza il giochetto ieri messo in campo dai vertici sanitari regionali, oggi, purtroppo saremmo oltre il 10%.

L’escamotage adottato dalla regione Campania per far precipitare il tasso di positività è stato semplice. E’ bastato sommare i tamponi, quelli buoni, validi per lo screening serio, i molecolari per capirci, con quelli poco attendibili e da aprile senza mai un positivo (?), gli antigentici insomma.









“Annacquando” il numero dei tamponi molecolari, gli unici attendibili, con quelli antigenici si è ottenuto il risultato desiderato: un tasso si positività enormemente più basso. Proprio come quello riportato dalla tabella ministeriale che da mesi critichiamo per la poca attendibilità. Facile quindi, raddoppiando, e anche un po’ di più, il solo numero dei tamponi processati e lasciando inalterati il numero dei nuovi contagiati riscontrati è proprio facile far scendere il tasso di positività. Da ieri quindi, anzi con retroattività al 7 agosto, la comunicazione sull’andamento epidemico della Regione Campania è ufficialmente taroccata ed inattendibile, non resta che rassegnarci e tenere alta la guardia.

LEGGI ANCHE

Intanto la somma dei due tipi di tamponi esaminati nella giornata festiva è nettamente calata ha fatto scendere il numero dei nuovi casi, mentre continua a salire la curva epidemica, nella giornata in cui aumentano i ricoverati sia in area medica che in terapia intensiva.









Dall’incrocio dei dati odierni il tasso di positività, nonostante l’incomprensibile svolta nel conteggio che falsa completamente i dati regionali, torna a salire al 5,17%, ieri era a 2,33%.

L’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi riporta che nella giornata di ieri sono stati lavorati in totale, ma non ci è più dato sapere quanti sono i soli molecolari, 6.091 tamponi. Tra questi sono stati riscontrati 315 nuovi positivi, effettivamente un numero basso.







I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Giovedì 29 luglio – 5,02% – 355 contagiati

Venerdì 30 luglio – 5,34% – 471 contagiati

Sabato 31 luglio – 6,15% – 377 contagiati

Domenica 1 agosto – 8,93% – 194 contagiati

Lunedì 2 agosto – 5,17% – 361 contagiati

Martedì 3 agosto – 6,30% – 496 contagiati

Mercoledì 4 agosto – 8,78% – 670 contagiati

Giovedì 5 agosto – 6,11% – 526 contagiati

Venerdì 6 agosto – 7,61% – 610 contagiati

Sabato 7 agosto – 2,23% – 369 contagiati

Domenica 8 agosto – 5,17% – 315 contagiati







Negli ospedali regionali aumenta il numero dei ricoverati in terapia intensiva e i posti letto disponibili oggi restano 639 sui 656 dell’intera rete ospedaliera.

Sale il numero dei degenti nei reparti ospedalieri dedicati al Covid. La riserva di posti letto sale a 2.899 sui 3.160 disponibili in ambito regionale, sommando strutture pubbliche e private convenzionate.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 434.981 da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti arriva a 5.793.340.

I guariti registrati nel report quotidiano sono 260 e salgono in totale a 418.812.

Nel report regionale riportati 5 decessi. Il numero totale dei morti per il coronavirus in Campania resta di 7.617 dall’inizio dell’epidemia.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 261, rispetto a ieri 12 in più. Nelle terapie intensive il numero dei degenti sale di tre con 17 ricoverati.

Il numero delle persone attualmente positive oggi è di 8.552 (+59), anche il numero delle persone in isolamento domiciliare oggi risulta essere di 8.274(+44).