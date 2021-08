Per tutto il mese di agosto, i cittadini di Boscoreale e i residenti nei comuni della comunità del Parco Nazionale del Vesuvio hanno la possibilità di visitare gratuitamente il nuovo Museo del Parco Nazionale del Vesuvio, ubicato presso il Centro Culturale in via Le Corbusier nel quartiere di Villa regina.

Il Museo è aperto ai visitatori dal venerdì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 16:00.

Per informazioni e prenotazioni accedere al sito internet https://www.museoparcovesuvio.it/visita







Il Museo ricostruisce la storia vulcanologica, naturale e delle trasformazioni apportate dall’uomo con reperti, numerose installazioni virtuali e pannelli illustrativi.

Si ricorda, inoltre, che il Museo è adiacente agli scavi di Boscoreale dove è visitabile la Villa rustica di epoca romana che costituisce l’unico esempio di fattoria romana all’interno del Parco Archeologico di Pompei.







A settembre, dopo il successo delle visite serali, ci saranno nuove aperture straordinarie serali del sito archeologico con visite guidate e momenti di spettacolo. Le informazioni complete sul sito del Parco Archeologico di Pompei.

“Credo sia importante per i nostri cittadini conoscere questo nuovo presidio culturale e ha fatto bene il Parco Nazionale del Vesuvio ad aver prolungato il periodo di apertura gratuita per i residenti nei comuni del nostro Parco nazionale – ha dichiarato il sindaco Antonio Diplomatico-. Ringrazio la direzione del Parco Archeologico di Pompei per le importanti e belle iniziative che ha promosso nei mesi di luglio e settembre presso la Villa rustica di Boscoreale. Sono momenti utili di valorizzazione del nostro patrimonio e occasioni per stare insieme in assoluta sicurezza”.