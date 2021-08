Notte di paura nei pressi del Piano Napoli di Boscoreale, ai confini tra Boscoreale e Torre Annunziata, fuoco è fiamme precedute, sembra, da una esplosione hanno avvolto il parcheggio-esposizione di un rivenditore di auto, nuove ed usate, lasciando devastazione con danni per circa 300mila euro, tante domande e gran parte della notte in bianco per molti abitanti del quartiere periferico di Boscoreale.







Dodici auto distrutte, altre sei danneggiate. È questo il bilancio dell’incendio presso la l’auto rivendita Giusy Auto di via Settetermini.

Le fiamme, stando alle prime ricostruzioni e riscontri si sarebbero sprigionate verso l’una e trenta della notte scorsa, diventando in breve tempo indomabili, con lingue di fuoco altissime alimentate dalle tante parti infiammabili delle auto.

Sul posto sono intervenuti per domare l’incendio due squadre dei vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare fino all’alba per riuscire a spegnere le fiamme.





Ad indagare sono invece carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata, anche loro arrivati sul luogo dove si è verificato il rogo, che hanno raccolto le prime testimonianze del caso. I militari hanno ascoltato anche il titolare della concessionaria che ha riferito di non aver mai subito minacce nè richieste estorsive.

Ma ad indirizzare le indagini proprio sulla pista del racket sembrerebbe siano le immagini della telecamera di sorveglianza di un negozio vicino e quelle di alcune abitazioni private. I video sarebbero già stati visionati e alcuni acquisiti dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre Annunziata. In essi ci sarebbe l’esatta dinamica di quanto accaduto, in attesa che la perizia dei vigili del fuoco confermi quanto sembra evidente a occhio nudo.







In ogni caso le immagini in possesso degli inquirenti mostrerebbero, verso l’una e trenta della notte tra il 9 e il 10 agosto, un’auto che si ferma nei pressi del cancello. Da essa sarebbero usciti tre uomini che dopo essere entrati nel parcheggio della concessionaria avrebbero innescato le fiamme.

Se tali informazioni fossero confermate di certo cadrebbero i dubbi e sarebbe chiara la matrice camorristica dell’accaduto. Un avvertimento in piena regola, nel quartiere Piano Napoli di via Settetermini, una zona tenuta costantemente sotto contro dalle forze dell’ordine per stroncare lo spaccio di stupefacenti.