Juve Stabia inserita nel girone C. Esordio il 29 agosto contro il Fidelis Andria

Ieri c’è stato il sorteggio per il calendario della serie C stagione 2021-22. La Juve Stabia è stata inserita nel girone C e farà l’esordio in trasferta il 29 agosto contro la neo promossa Fidelis Andria.

Alla seconda giornata il 5 settembre in scena al Menti il derby contro l’Avellino. Altri match da segnalare: alla settima giornata in casa contro il Palermo e la successiva in trasferta contro il Catania.

Alla tredicesima grande sfida al Menti contro il Bari.

Il campionato terminerà il 24 aprile 2022 con la giornata numero 38 in casa contro la Virtus Francavilla.

Successivamente ci saranno play off e play out.

Stop nel periodo natalizio dal 23 dicembre all’8 gennaio.

Come da comunicato stampa, il presidente Andrea Langella, al termine del sorteggio dei calendari, ha dichiarato: “Si spera che questa possa essere la stagione del rilancio per il calcio. La pandemia, che ha colpito tutti, ha creato, ormai è noto, tantissimi problemi, anche troppi a livello economico. Il sorteggio dei calendari è un punto di partenza, che sia una sorta di rinascita per il calcio. E’ sicuramente l’avvio di una nuova stagione, quella 2021/2022 che ci vedrà impegnati duramente ma consapevoli di poter fare bene. Si parte con la Fidelis Andria, poi avremo da giocare diversi derby, il primo alla seconda giornata con l’Avellino allo stadio Romeo Menti, a casa nostra. Ci stiamo preparando con mister Walter Alfredo Novellino e cercheremo di dire la nostra”.

Sul fronte mercato la società stabiese ha altresì comunicato di aver perfezionato il prolungamento di contratto con il calciatore, classe ’88, Denis Tonucci fino al 30 giugno 2023.

Da segnalare che la squadra ha ricominciato la preparazione in sede e domani alle ore 17.30 incontrerà il Potenza in amichevole al Menti. Un test importante per la squadra di mister Novellino per cominciare ad assaggiare il clima campionato.

Inoltre la prima uscita ufficiale stagionale è prevista per sabato 21 agosto per il match di Coppa Italia serie C in sfida secca con l’ACR Messina di mister Sullo, altra compagine militante nel girone delle vespe.

Domenico Ferraro