Anche a Volla da oggi i bambini possono usufruire di una piccola area a verde comunale per divertirsi sulle giostrine.

L’azienda Langella Mario Srl nell’ambito della propria offerta migliorativa relativa all’appalto degli Rifiuti Solidi Urbani ha offerto e dunque realizzato una piccola area dedicata ai più piccoli del territorio.





Non nascondono la propria soddisfazione i vertici aziendali per aver contribuito a realizzare una piccola oasi felice per i bambini e migliorare anche il decoro urbano nel territorio in cui risiedono ed operano da oltre 30 anni.