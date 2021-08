Pochi giorni fa è nato il primo movimento universitario per dire NO al pass sanitario: Studenti contro il green pass. I ragazzi fanno sapere tramite i loro canali che “il green pass non è una misura sanitaria”, ma che invece si tratta “una misura di controllo sociale”.

Gli studenti hanno idee e visioni chiare, aggiungono infatti: “Con il green pass i diritti che prima ci venivano riconosciuti dalla Costituzione ora ci vengono concessi dietro accettazione del Green Pass”, poi affermano che il pass sanitario “non deve entrare nelle scuole e nelle università perché è antidemocratico e discriminatorio”.

Chiariscono in una delle missive inviate alle università che nessuno di loro “è NO-vax o negazionista”.

Scrivono poi in un altro messaggio Telegram: “Rompiamo il silenzio, scriviamo ai rettori! Mandiamo email di appello alla disobbedienza ai rettori delle università italiane. Non farà ravvedere Draghi ma farà sentire che c’è una voce dissenziente che non ci sta!”.

Oggi, 10 agosto 2021, il canale “Studenti contro il green pass” ha raggiunto già oltre 9mila iscritti, che crescono a vista d’occhio ogni ora.

Gli universitari hanno poi organizzato un altro gruppo per gli studenti di medicina, definito come “gruppo trasversale specifico per gli studenti di medicina, veterinaria, odontoiatria e professioni sanitarie contro l’obbligo vaccinale per svolgere il tirocinio in ospedale e contro il green pass”.

Il canale si chiama “Studenti/tirocinanti medicina: No obbligo vax, no pass! Resistenza!” e viene descritto come “Canale nazionale universitario del comparto sanità – Movimento studenti contro il green pass”, che è appunto anche contro il DL 44 sull’obbligo vaccinale di categoria.

Avvisano poi la cancellazione di un gruppo facebook inizialmente formatosi, specificando che “il gruppo facebook Studenti contro il green pass non esiste più” e che non sono presenti gruppi dal social di Zuckerberg collegati al loro movimento.

In un altro comunicato scrivono preoccupati che “la scuola e l’università non sono luoghi dove imparare nuove informazioni e prendere ‘un pezzo di carta’, ma che invece hanno la funzione di “educare le persone e farle sviluppare integralmente, nella cultura come nelle relazioni sociali ed affettive”.

Viene poi fatta una parentesi sui giovani che vivono in contesti familiari difficili o in zone disagiate e viene specificato che “i luoghi di istruzione pubblica sono un presidio sociale, l’unica tutela per questi ragazzi”.

Si pone successivamente l’accento sulla didattica a distanza e si avvisa che “lo Stato si toglierà piano piano il problema di garantire il diritto allo studio con borse di studio e infrastrutture”. Poi la giusta paura: “Chi potrà permettersi studi da fuori sede (affitto, bollette, ecc.) seguirà in presenza, chi no a distanza”.

“La didattica a distanza – aggiungono ancora gli studenti – non è istruzione e non lo sarà mai. Qualcuno ventila l’ipotesi di didattica a distanza per i non vaccinati e in presenza per i vaccinati, come se fossero equivalenti. Non esistono studenti di serie A e studenti di serie B. Scuola e università devono essere in presenza, per tutti“.

In seguito alla comunicazione di esclusione da alcuni luoghi delle università se non muniti di pass sanitario, Studenti contro il green pass scrive:

Il 6 agosto viene quindi presa l’iniziativa di scrivere ai rettori, così i giovani cominciano a pubblicare alcuni esempi.

La lettera inviata alla rettrice dell’Università “La Sapienza” di Roma

“Le scrivo in rappresentanza di un nutrito gruppo di studenti venutosi ad organizzare ieri mattina in seguito all’infausta estensione del Green Pass anche per studenti universitari, Docenti e Personale Ata.

Il Green Pass all’interno dell’università è una misura discriminatoria per molti studenti e studentesse che non possono/vogliono vaccinarsi, possibilità garantita dal recentemente approvato Regolamento Europeo n. 2021/953.

Oltre alla violazione del regolamento europeo, l’estensione del Green Pass nelle università è una palese violazione anche dell’art.26 (diritto all’istruzione) e dell’art.3 (discriminazioni politiche).

Il gruppo venutosi a creare ieri comprende già oltre 100 studenti di Sapienza in costante aumento, ed è parte di una rete nazionale di studenti universitari contrari al Green Pass, è inoltre in contatto con diversi docenti, ben consci dell’assurdità e della pericolosità di tale misura, che non dovrebbe nemmeno essere accostata all’istituzione universitaria pubblica o comporterebbe un totale fraintendimento delle sue funzioni di libera ricerca, di imparzialità e di libertà di accesso.

Le chiediamo di assumere una ferma posizione di rifiuto di tale misura e garantire il libero accesso all’università, magari mantenendo strumenti preventivi come l’autocertificazione e la didattica a distanza (chiariamo a tal proposito che nessuno di noi è un no-vax o negazionista).

Qualora il direttivo universitario non dovesse prendere posizione, continueremo ad organizzarci e metteremo in pratica azioni per fare sì che uno scempio di tali dimensioni non diventi realtà.

Fiduciosi nella sua comprensività e saggezza, le porgiamo distinti saluti”.

