Termina con il punteggio di 2-1 l’amichevole al Menti tra Juve Stabia e Potenza. Nel primo tempo Rizzo e Romero sono i marcatori delle due squadre. Le compagini creano varie occasioni.

Nella ripresa il Potenza sbaglia un rigore con Baclet con Russo bravo a neutralizzare il penalty con un tuffo sulla sua sinistra. La Juve Stabia realizza il gol vittoria con Guarracino al 46′ del secondo tempo. In definitiva test importante per le due squadre per trovare amalgama in vista dell’inizio del campionato.

La Juve Stabia nouvelle vogue di mister Novellino si dispone con il 4-2-3-1, in attacco il puntero argentino Gomez.

Il Potenza risponde con il 4-3-1-2 con l’ex Romero e l’esperto Mazzeo davanti.

All’11 passa in vantaggio la Juve Stabia con Rizzo che è bravo ad approfittare di una topica in area lucana del difensore Cargnelutti e il portiere Marcone, i quali non si capiscono nella chiusura su un lancio e permettono allo stabiese di incunearsi e segnare.

Il Potenza pareggia al 20′ con Romero che approfitta di un appoggio errato in disimpegno difensivo di Rizzo e con un pallonetto dai 25 metri beffa Sarri fuori dai pali.

Nonostante il gran caldo i ritmi del match sono abbastanza veloci. Al 32′ gran parata di Sarri su Mazzeo in area campana, sul conseguente corner testa di Gigli su cross di Nigro da sinistra e palo pieno per il Potenza.

Al 40′ Juve Stabia vicina al gol: in area Gomez per Stoppa che prende il palo destro. Al 43′ altro palo per il Potenza con tiro dalla distanza di Zampa.

Il primo tempo termina sull’1-1, partita divertente e abbastanza veloce nonostante il clima estivo.

Ad inizio ripresa al 5′ Romero impegna Russo di testa. Ottima occasione gol per i lucani. Con i vari cambi nella ripresa le squadre cambiano fisionomia, i ritmi restano comunque accattabili.

Al 23′ Stoppa spreca in contropiede l’occasione per il gol stabiese, Petriccione mette in angolo in uscita.

Al 30′ rigore per il Potenza per fallo di Altobelli su Sepe in area : dal dischetto Baclet si fa ipnotizzare da Russo.

Nel finale la Juve Stabia al 46′ Guarracino realizza il 2-1 in contropiede.

Mercato della Juve Stabia

Per quanto riguarda il mercato la S.S. Juve Stabia ha comunicato di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del centrocampista Nicolás Adrián Schiavi, classe ’95.

Il calciatore, natio di Rafaela (Argentina), è cresciuto calcisticamente nel Novara e ha vestito, tra le altre, le maglie del Modena e del Cuneo.

Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono molto contento di essere arrivato alla Juve Stabia. Spero di dare una mano all’allenatore, alla squadra e di dare tutto per questi colori. Arrivo in una grande piazza e non vedo l’ora di mettermi a disposizione”.

Intervista post gara per ds Rubino Juve Stabia

Siamo in un periodo con il calcio mercato è un disastro. Ringrazio Schiavi che è arrivato dopo essersi svincolato dal Novara. Domani dovrebbe arrivare un altro calciatore per l’attacco. Stiamo seguendo vari calciatori. Ci serve anche una punta. Si è parlato di Eusepi. Però non mi voglio soffermare sui nomi. Avremo anche dei giovani in mediana e anche un’altra punta. Non seguiamo tutti over. Cerchiamo calciatori polifunzionali.

Queste amichevoli servono per dare minutaggio. Bisogna migliorare la condizione chiaramente. Oggi si sono messi in mostra vari giovani come Guarracino e Della Pietra e altri, anche nel Potenza. Il mister li coltiva e speriamo possano essere un valore per il club.

Per Vallocchia, che non è stato riscattato e ora svincolato, non ho avuto notizie in merito quando sono arrivato.

Il mister Novellino è contento del lavoro svolto. Ha una squadra che vuole lavorare. Ottimo l’inserimento di Tonucci. Tutti hanno lavorato bene in ritiro.

Tabellino

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri 6 (1′ st Russo 7); Donati 6 Tonucci 6 (1′ st Troest 6) Cinaglia 6 (1′ st Bentivegna 6) Caldore 5.5 (1′ st Esposito 6); Berardocco 6 (22′ st Oliva 6 ) Altobelli 5.5; Stoppa 6 (39′ st Guarracino 7) Scaccabarozzi 6 Rizzo 6; Gomez 6 (1′ st Della Pietra 6.5). All.: Novellino 6.5.

Potenza (4-3-1-2): Marcone 5.5 (1′ st Petriccione 6.5) ; Cargnelutti 5.5 (22′ st Vecchi 6) Gigli 6.5 Maestrelli 6 (33′ st Zagaria 6) Nigro 6.5 (1′ st Sepe 6); Coccia 6 Zampa 6 (45′ st La Torre sv) Sandri 6 (17′ st Brizzi 6); Ricci 6 (33′ st Orazzo 6); Romero 7 (17′ st Baclet 5) Mazzeo 6.5 (11′ st Salvemini 6). All.:Gallo 6.5.

Arbitro: Arena di Torre del Greco 6. Guardalinee : Festa – Bocca. Marcatori: 11′ pt Rizzo (JS), 20′ pt Romero (P), 46 ‘ st Guarracino (JS). Ammoniti: Romero (P), Gigli (P), Caldore (JS). Note: spettatori circa 200 . Angoli 4-7. Recupero: 1’pt -1’ st.

Domenico Ferraro