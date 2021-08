Sale ancora di oltre mezzo punto il tasso di positività fasullo voluto dall’Unità di Crisi campana. Nonostante l’operazione “somma allegra” che ha fatto calare da un giorno all’altro il tasso di positività regionale, il contagio in Campania procede nel solco dell’aumento dei numeri e sebbene con un conteggio corretto dovremmo essere sotto il nove per cento o giù di lì, oggi il contagio rispetto all’esagerato numero dei tamponi, compresi quelli inattendibili antigenici, arriva a sfiorare ancora una volta il quattro per cento.

Oggi aumentano i nuovi positivi, e i ricoveri nei reparti Covid dedicati e nelle terapie intensive. I decessi, intanto, continuano ad essere registrati costantemente.

Zona bianca verso la conferma per la Campania, attesi i dati della cabina di regia.

In vista della ripresa scolastica quest’anno tassativamente in presenza, il Commissario nazionale per l’Emergenza ha comunicato che dal 16 agosto i ragazzi tra i 12 e i 18 anni potranno vaccinarsi anche senza prenotazione, recandosi semplicemente nei centri vaccinali.

Dall’incrocio dei dati odierni, con la somma di tamponi molecolari ed antigenici, il tasso di positività sale al 3,95%, ieri era a 3,31%.

L'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi riporta che nella giornata di ieri sono stati lavorati in totale, ma non ci è più dato sapere quanti sono i soli molecolari, 13.727 tamponi. Tra questi sono stati riscontrati 543 nuovi positivi.







I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Lunedì 2 agosto – 5,17% – 361 contagiati

Martedì 3 agosto – 6,30% – 496 contagiati

Mercoledì 4 agosto – 8,78% – 670 contagiati

Giovedì 5 agosto – 6,11% – 526 contagiati

Venerdì 6 agosto – 7,61% – 610 contagiati

Sabato 7 agosto – 2,23% – 369 contagiati

Domenica 8 agosto – 5,17% – 315 contagiati

Lunedì 9 agosto – 2,29% – 364 contagiati

Martedì 10 agosto – 3,31% – 552 contagiati

Mercoledì 11 agosto – 3,95% – 543 contagiati







Negli ospedali regionali sale minimamente il numero dei ricoverati in terapia intensiva e i posti letto disponibili oggi sono 640 sui 656 dell’intera rete ospedaliera.

Sale anche il numero dei degenti nei reparti ospedalieri dedicati al Covid. La riserva di posti letto sale a 2.870 sui 3.160 disponibili in ambito regionale, sommando strutture pubbliche e private convenzionate.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 436.440 da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti arriva a 5.839.604.

I guariti registrati nel report quotidiano sono 659 e salgono in totale a 420.399.

Nel report regionale riportati anche oggi 4 morti, tre nelle ultime 48 ore e uno deceduto in precedenza ma registrato ieri. Il numero totale dei morti per il coronavirus in Campania resta di 7.629 dall’inizio dell’epidemia.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 290, rispetto a ieri 6 in più. Nelle terapie intensive il numero dei degenti sale a 16 ricoverati, uno in più nelle ultime 24 ore.

Il numero delle persone attualmente positive oggi è di 8.412 (-120), anche il numero delle persone in isolamento domiciliare oggi risulta essere di 8.106 (-127).

Questi i dati del contagio provincia per provincia – Provincia di Napoli : 257.615 (+305)

– Provincia di Salerno : 70.112 (+132)

– Provincia di Avellino : 20.729 (+27)

– Provincia di Caserta : 67.147 (+60)

– Provincia di Benevento : 12.857 (+9) Il dato comunque riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati. Non sono riportati ulteriori casi in attesa del secondo tampone di conferma.

Covid in Italia