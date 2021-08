Nella conferenza stampa di ieri dopo Juve Stabia-Potenza, amichevole finita 2-1 per le Vespe, il ds Raffaele Rubino aveva preannunciato che oggi la società avrebbe ufficializzato un nuovo arrivo.

La new entry è l'attaccante Giuseppe Antonio Panico, svincolato dal Novara come il centrocampista argentino Schiavi, giunto ieri.







Come dichiarato dal ds, si sta lavorando alacremente per ingaggiare nuove risorse con priorità in attacco, dove si sta cercando una punta in grado di assicurare un buon bottino di reti. Il club punta su calciatori che siano duttili e polifunzionali per gli schemi di mister Novellino e che siano motivati per supportare efficacemente il progetto sportivo della Juve Stabia 2021-22.

Il calciatore, classe ’97, nato a Ottaviano, è cresciuto calcisticamente nel Genoa e ha vestito, tra le altre, le maglie del Cesena, Teramo, Cittadella e Novara.

Queste le sue prime dichiarazioni: "Sono molto contento di essere in questa piazza così calorosa e non vedo l'ora di iniziare a dare il massimo per questa maglia. Mi metterò subito a disposizione di mister e compagni".







Alla Fidelis Andria si accasa, a titolo definitivo, dell’attaccante Sergio Nicolas Bubas, che lascia la Juve Stabia dopo aver militato in prestito alla Cavese nella scorsa stagione. La società ringrazia il calciatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune personali e professionali.