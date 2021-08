Il Comune di Torre Annunziata in collaborazione con Ospitalità Diffusa – AreV-OD – associazione tra gestori di strutture ricettive turistiche – per un Turismo di Qualità in Campania – ha organizzato per il Ferragosto un’apertura straordinaria serale del locale Museo dell’Identità rivolta ai Turisti che stanno trascorrendo le loro Vacanze nell’area Vesuviana.







Nell’occasione, saranno organizzate visite guidate gratuite e rievocazioni storiche con il supporto anche delle altre associazioni locali ArcheoClub di Torre Annunziata, Gruppo storico oplontino e Centro Studi “N. D’Alagno”, che condurranno gli Ospiti tra ori, reperti e sculture di Ville di epoca romana rinvenute nel sito archeologico di Oplontis, Patrimonio UNESCO

Visite guidate programmate anche in lingua Inglese per tutti gli Ospiti, non italiani, di stanza nell’area vesuviana.