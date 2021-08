A Ferragosto può succedere anche questo. Che il popolo campano sia capace di trasformare anche le situazioni all’apparenza insostenibili, intravedendone un lato positivo è fatto risaputo e dimostrato, ancora una volta, da quanto successo sulla A2 Salerno-Reggio Calabria.

Complice il caldo e la coda infinita causata dallo spostamento in massa di chi ha deciso di aggiungere le località turistiche per questa seconda metà del mese di agosto o finanche per il solo ponte di Ferragosto, in molti sono rimasti bloccati per ore lungo l’A2.







Dinanzi all’inevitabile attesa e prima che si potesse proseguire per raggiungere l’agognata meta delle vacanze, non si è fatto scoraggiare un gruppetto di ragazzi che, proprio come nella scena del famosissimo “Benvenuti al Sud”, è sceso dalle vetture ed ha improvvisato un “passatempo”. A differenza del film che narrava di grigliate e balli, i giovani hanno organizzato una partitella fra le auto ferme lungo la carreggiata, dinanzi agli occhi compiaciuti dei presenti che hanno avuto modo di “distrarsi”.





Il video che riprende i giovani con tanto di didascalia dal titolo “ Benvenuti al Sud”, è finito immediatamente in rete e sta facendo il giro dei social, tra i commenti divertiti dei tanti che lo hanno ricevuto e ricondiviso con i propri contatti e non solo.