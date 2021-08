Ferragosto in Penisola Sorrentina, all’insegna di controlli e verifiche da parte degli uomini in divisa che dovranno vigilare con rinnovata attenzione nelle località turistiche e nelle zona notoriamente frequentate dalla movida.





Dal ministero dell’Interno è stato chiesto ai Prefetti di attivare i piani per evitare assembramenti ed intensificare i controlli. Bar, ristoranti, esercizi al chiuso dovranno rispettare scrupolosamente le indicazioni del Governo sul Green Pass e saranno responsabili della eventuale mancata esibizione della certificazione.

Un fine settimana, dunque, “rovente” non solo dal punto di vista del meteo, ma anche per la presenza costante sul territorio di agenti e militari anche in borghese che si aggireranno tra gli esercizi pubblici al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di Covid-19. Salate le sanzioni per coloro che non rispetteranno le regole. Per tutti gli avventori senza Green Pass le multe si aggireranno tra i 400 e i 1000 euro, così come per i gestori che “dimenticheranno” di richiedere ai propri clienti l’esibizione del GreenPass.







Prevista invece una denuncia per chi dovesse esibire una documentazione falsa, mentre ai gestori dei locali non è fatto obbligo di verificare la veridicità del Green Pass e pertanto non saranno ritenuti responsabili di dichiarazioni false, fatto salvo il caso in cui l’incongruenza non sia evidentemente palesata. In caso di recidività da parte degli esercizi commerciali, si rischia la chiusura del locale.