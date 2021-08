Nulla da fare. Pare proprio che la prossima estate, salvo miracolosi stravolgimenti, il popolo azzurro dovrà salutare una delle sue bandiere, con cui è successo di tutto: Lorenzo Insigne, un giocatore che ha sempre fatto alti e bassi, ma in ogni singola partita, nel suo piccolo, ha sempre guidato il Napoli.

Il capitano azzurro, che ha ancora il “dente avvelenato” con il presidente per l’ammutinamento della stagione 2020-2021, non è rimasto soddisfatto dalla trattativa per il suo rinnovo di contratto.

Come c’era da aspettarsi, con la mancata qualificazione in Champions League bisognava frenare con le spese, e di conseguenza anche abbassare lo stipendio dei calciatori. La vittima numero 1 è stato appunto Mister “Tiraggir”, che era anche disposto ad accettare il dimezzamento del suo stipendio, a patto che i suoi diritti di immagine gli fossero ceduti. Ma ADL è rimasto irremovibile, e allora sembra proprio che lo Scugnizzo dopo questa stagione farà le valigie.

Sono 3 i club interessati al neo-campione d’Europa: in pole c’è l’Inter, e poi troviamo le corteggiatrici Everton e Zenit. E poi, ormai da anni, il Barcellona prova a strappare dalle mani del Napoli l’ala azzurra: volendo, i blaugrana potrebbero rimpiazzare Messi proprio con Insigne.

Al momento, però, l’unica offerta concreta è arrivata proprio dalla società nerazzurra, che ha provato a convincere De Laurentiis con 15 milioni di euro e Alexis Sanchez inserito come contropartita. Il patron azzurro ha declinato l’offerta: la sua richiesta è di 30 milioni, senza il cileno in cambio, giocatore che non si adatterebbe affatto al gioco spallettiano.

E ora passiamo a parlare di Koulibaly, sul quale il PSG ha messo gli occhi già da diversi anni, ma al momento per i francesi KK resta ancora un sogno irrealizzato. Dopo che da casa Manchester United è arrivata un’offerta di 30 milioni di euro (rifiutata), lo sceicco Al-Khelaifi ha messo sul piatto 50 milioni, cifra che ancora adesso sta facendo vacillare De Laurentiis.

E in molti si chiederanno perché la montagna senegalese è vicina al PSG, quando nel pacchetto arretrato figurano Kimpembe, Marquinhos e soprattutto il neo-acquisto Sergio Ramos. La risposta è dietro l’angolo: Pochettino potrebbe utilizzare Kimpembe come terzino sinistro, lasciando quindi spazio alla coppia Marquinhos-Ramos. Ma con l’infortunio di quest’ultimo che lo terrà fuori per diversi mesi, i parigini devono correre ai ripari: che sia questa la volta buona per acquistare K2?

Giuseppe Garofalo