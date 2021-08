Continua la corsa contro il tempo per prepararsi in modo adeguato al rientro a scuola. Il nuovo anno scolastico ormai alle porte, impone un’accelerazione della campagna vaccinale che garantisca un ritorno tra i banchi di scuola, in sicurezza e soprattutto in presenza.

Obiettivo del governo, ma anche di molti governatori è, infatti, proprio quello di riportare i ragazzi tra le mura scolastiche ed evitare, con ogni mezzo possibile, la Didattica a distanza. Si sono moltiplicate, pertanto, in queste ultime settimane le opportunità di vaccinazione soprattutto per i più giovani. Tra open day, open night, Hub vaccinali, camper itineranti nelle località turistiche, fino all’ultima proposta del Commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo che ha confermato a partire dal 16 agosto l’attuazione di una corsia preferenziale proprio per i giovani della fascia 12-18 anni, che potranno recarsi ai centri vaccinali senza prenotazione, esibendo la sola tessera sanitaria.







Per sensibilizzare la fascia d’età de giovanissimi, il Governo ha introdotto tra le altre misure anche il Green Pass. La certificazione obbligatoria necessaria per l’ingresso in molti luoghi chiusi, così come previsto dagli ultimi decreti, ha determinato un repentino aumento delle richieste di adesione proprio da parte di giovani e giovanissimi.

L’Italia intera, dunque, è in fermento e ogni Regione sta attivando sul proprio territorio le strategie ritenute più opportune.







Si punta sulla scuola, ma anche sullo sport che da sempre accompagna giovani e giovanissimi nella crescita e che dovrebbe riprendere a pieno ritmo proprio a partire da settembre. Un percorso agevolato anche per gli sportivi nella fascia d’età 12-18 è la richiesta formalizzata dalla sottosegretaria Valentina Vezzali per favorire chi dal prossimo autunno vorrà riprendere le attività sportive.

Ultimo nodo su cui ancora si discute è la vaccinazione di chi per motivi svariati si trova in questo periodo lontano dalla propria Regione di residenza. Nessun problema per l’inoculazione della seconda dose, diverso il discorso per la prima somministrazione che resta al momento ancora esclusa.