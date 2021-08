Dal 4 al 10 agosto si è tenuto l’appuntamento annuale con “Vinalia” la manifestazione enoturistica tra le più quotate della tradizione del Sannio. La terra della “Falanghina”, è conosciuta in tutto il mondo per le specialità enogastronomiche del territorio e per la bellezza incontaminata delle sue terre “nere” dove sorgono le vigne delle aziende vinicole più quotate della Campania.







Quest’anno Vinalia, a causa dell’emergenza Covid è stata riadattata nella sua programmazione rispetto alla solita tradizione degli anni passati, non a caso il tema della manifestazione quest’anno è stato “Transizioni –passaggi di fase”.

Nel programma il tour per tutti i visitatori è stato ribaltato, le visite guidate sono state effettuate dagli addetti all’interno delle vigne al mattino e direttamente nelle aziende che hanno aderito all’evento nel corso della serata.







Un meraviglioso borgo quello di Guardia Sanframondi nel beneventano, con le sue vigne nelle terre a ridosso del castello che sorge sulle colline. Questo panorama mozzafiato ha fatto da sfondo al viaggio enogastronomico diurno dei turisti che sono partiti dalla cantina Guardiense per poi visitare le vigne.

Le guide locali, il veterano Ildo Romano, Presidente del circolo viticoltori e Pasquale della “Tana degli orsi”, due figure storiche del posto, si sono adoperate per questa nuova formula e per rendere accogliente e familiari il viaggio itinerante dei forestieri.



Dopo la partenza a gruppi organizzati dalla cantina della Guardiense, con un pulmino turistico gli ospiti sono giunti fino ai vigneti dove le due guide hanno organizzato degustazioni all’aperto dei vini e dei cibi tipici preparati dalle aziende gastronomiche del posto. Connubio perfetto tra cibo e il vino degustato che hanno estasiato gli ospiti.

Per gli appuntamenti serali il tour è partito dalla piazza centrale del paese, una guida ha accompagnato i turisti nelle aziende che hanno aderito alle degustazioni utilizzando tappi di sughero che rappresentavano l’equivalente del pagamento di un ticket irrisorio effettuato alla stazione di partenza. Una formula diversa rispetto al passato quando nelle tre piazze centrali del paesino collinare, le aziende allestivano gazebi dove venivano preparate le degustazioni dei vini e delle prelibatezze culinarie prodotte sul territorio. L’affluenza era altissima, ma non c’erano restrizioni anti-Covid.

Come dichiarano le guide locali quest’anno la partecipazione del pubblico è stata minore rispetto agli altri anni ma il target dei turisti è stato forse più selezionato, presenti molti stranieri e molti giovani che hanno risposto con entusiasmo alla nuova proposta di “andar per cantine”.



Il presidente Ildo Romano ha dichiarato: “A causa del Covid la nostra economia locale ha subito un forte contraccolpo, questa manifestazione ha rappresentato negl’anni passati una fonte di guadagno necessaria e forte per l’ economia locale, non abbiamo ricevuto nessun tipo di aiuto e quest’anno non tutte le aziende hanno aderito alla nuova formula tra queste vorrei ricordare oltre la Guardiense altre cinque grandi aziende locali che hanno sostenuto “Vinalia”: “Le Cantine del Taburno”, “La Cantina di Solopaca”, “La Cantina Bicu de Fremundi”, le “Cantine di Morone” e l’Azienda agricola “Scompiglio” . Ci tengo a sottolineare che nonostante tutto non ci siamo arresi e ci siamo reinventati con un discreto successo”.

Oltre alle degustazioni delle specialità enogastronomiche del posto, il programma ha dato spazio anche alla cultura, con la sezione “VinArte”, giunta alla sua undicesima edizione sotto la direzione artistica del suo ideatore Giuseppe Leone, numerose le mostre allestite, interessante la sezione dedicata alla fotografia.

Cinzia Porcaro