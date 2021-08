A otto giorni da Napoli-Venezia, primo test per il campionato azzurro, i partenopei vincono anche l’ultima delle 6 amichevoli estive: dopo una prestazione non brillante contro l’Ascoli, la formazione di Spalletti fa fuori anche il Pescara giocando in maniera più spumeggiante e divertente.







Infatti gli azzurri rifilano un poker in scioltezza al Pescara retrocesso in Serie C, con i gol di Osimhen, Insigne (su rigore), Ounas e Zedadka. A guidare questo grande Napoli sono i soliti, i migliori del pre-campionato partenopeo: Osimhen e Ounas, entrambi in gol, pronti ad esplodere e ad esaltare i tifosi azzurri in questa stagione.







Bene anche Insigne, che ha marcato il cartellino trasformando senza patemi un calcio di rigore. E poi a calare il poker è un canterano del Napoli che si è fatto notare non poco da Spalletti e dai tifosi azzurri: è Zedadka, che ormai va verso la permanenza così come Zanoli, Palmiero, Gaetano e soprattutto Ounas.

Il ragazzo algerino ha convinto Spalletti a puntare su di lui, a suon di grandi prestazioni: oggi puntualmente Ounas ha giocato una gran partita, segnando un gran gol, oltre che a regalare spettacolo con dribbling addirittura su 5 giocatori, giocate straordinarie e grandi combinazioni con Malcuit. E chissà se è solo una coincidenza la pronuncia del suo nome: si dice UNAS. Un asso. Sì, il Napoli ha davvero un asso nella manica.







Gran partita quindi per il Napoli, che domani tornerà dal paesino abruzzese per poi preparare il match di avvio contro il Venezia, in agenda domenica 22 agosto. L’attesa sta per finire…

Giuseppe Garofalo