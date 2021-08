“Ottime notizie. I vaccini (Pfizer e AstraZeneca) conservano una notevole efficacia contro l’infezione sintomatica da variante Delta”. Lo ha affermato il virologo Roberto Burioni in un post pubblicato su Twitter.





Il docente dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ha riportato i risultati di uno studio pubblicato su The New England Journal of Medicine, secondo il quale sia Pfizer che AstraZeneca conserverebbero la loro valida efficacia anche contro la variante Delta che in queste ultime settimane sembra ormai aver preso il sopravvento, affermando la sua alta trasmissibilità e pericolosità.

La ricerca citata dal virologo è stata svolta su casi di positivi in Inghilterra di cui era stato sequenziato il virus. Da quanto rilevato dai ricercatori una sola dose la protezione contro le varianti Alfa e Delta sarebbe molto apprezzabile, ma non considerevole. Diverso il discorso a ciclo vaccinale completato.







Con due dosi di siero Pfizer/BioNTech (BNT162b2) l’efficacia salirebbe al 93,7% tra i contagiati di variante Alfa e all′88% tra quelle colpite dalla Delta.

Per i vaccinati con il vaccino AstraZeneca (ChAdOx1 nCoV-19), le percentuali si aggirerebbero intorno al 74,5% dalla variante Alfa e al 67% dalla mutazione Delta.