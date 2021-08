Giornata più che positiva quella registrata ieri e riportata in questo caldo Ferragosto per la Campania. Tutti i numeri in calo, sia per il contagio che per i ricoveri ospedalieri che dopo diversi giorni inverte l’andamento e infine per il tasso di positività che scende sotto il quattro per cento. Aumentano solo le persone attualmente positive e quelle in isolamento.

La Campania è zona bianca almeno fino al 22 agosto. L’introduzione del Green pass evita il passaggio nella zona gialla. Il Ministero della Salute conferma la zona bianca per un’altra settimana, grazie ai dati sui ricoveri aggiornati al 10 agosto.

Oggi la percentuale di occupazione nei reparti Covid si attesta al 9.90%, mentre in terapia intensiva al 2,28%.







Il dato dell’incidenza è in costante crescita dal 23 luglio. Tre settimane fa in Campania si contavano 34,8 positivi ogni 100mila abitanti, due settimane fa 51,5 e questa settimana 57,7. La certificazione verde consente di evitare le nuove restrizioni, stabilite dal Governo per contenere la diffusione della variante Delta del coronavirus.

LEGGI ANCHE









Dall’incrocio dei dati odierni, con la somma di tamponi molecolari ed antigenici, il tasso di positività cala al 3.42%, ieri era a 4,02%.

L’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi riporta che nella giornata di ieri sono stati lavorati in totale, ma non ci è più dato sapere quanti sono i soli molecolari, 13.821 tamponi. Tra questi sono stati riscontrati 473 nuovi positivi.

I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Giovedì 5 agosto – 6,11% – 526 contagiati

Venerdì 6 agosto – 7,61% – 610 contagiati

Sabato 7 agosto – 2,23% – 369 contagiati

Domenica 8 agosto – 5,17% – 315 contagiati

Lunedì 9 agosto – 2,29% – 364 contagiati

Martedì 10 agosto – 3,31% – 552 contagiati

Mercoledì 11 agosto – 3,95% – 543 contagiati

Giovedì 12 agosto – 4,25% – 622 contagiati

Venerdì 13 agosto – 4,02% – 711 contagiati

Sabato 14 agosto – 3,42% – 473 contagiati







Negli ospedali regionali lieve calo del numero dei ricoverati in terapia intensiva e i posti letto disponibili oggi sono 641 sui 656 dell’intera rete ospedaliera.

Cala anche il numero dei degenti nei reparti ospedalieri dedicati Covid. La riserva di posti letto sale a 2.847 sui 3.160 disponibili in ambito regionale, sommando strutture pubbliche e private convenzionate.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 438.246 da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti arriva a 5.885.705.

I guariti registrati nel report quotidiano sono 205 e salgono in totale a 421.431.

Nel report regionale i decessi oggi sono 1, entrambi nelle ultime 48 ore. Il numero totale dei morti per il coronavirus in Campania resta di 7.640 dall’inizio dell’epidemia.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 313, rispetto a ieri 4 in meno. Nelle terapie intensive il numero dei degenti scende a 15, uno in meno rispetto alle 24 ore precedenti.

Il numero delle persone attualmente positive oggi è di 9.175 (+207), anche il numero delle persone in isolamento domiciliare oggi risulta essere di 8.847 (+222).

Questi i dati del contagio provincia per provincia – Provincia di Napoli : 258.797 (+320)

– Provincia di Salerno : 70.435 (+50)

– Provincia di Avellino : 20.778 (+16)

– Provincia di Caserta : 67.337 (+75)

– Provincia di Benevento : 12.875 (+8) Il dato comunque riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati. Non sono riportati ulteriori casi in attesa del secondo tampone di conferma.

Covid in Italia