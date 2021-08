Givova Scafati Dal raduno ai numeri di maglia. La società comunica anche l'organigramma

La Givova Scafati informa che il team e l’intero staff che affronterà la prossima stagione agonistica 2021/2022 di serie A2 Old Wild West (girone rosso) si radunerà per la prima volta il giorno 18 agosto p. v., alle ore 9:30, presso il PalaMangano.

Unici assenti saranno i due atleti statunitensi, che, per motivi personali, di visto e di fuso orario per il lungo viaggio, si aggregheranno ai compagni con qualche giorno di ritardo rispetto ai compagni.







L’assegnazione dei numeri di maglia di ciascuno di essi è la seguente:

# 2 Ed Daniel;

# 10 Matteo Parravicini;

# 13 Quirino De Laurentiis;

# 14 Lorenzo Ambrosin;

# 15 Rotnei Clarke;

# 18 Riccardo Rossato;

# 20 Davide Raucci;

# 30 Diego Monaldi;

# 21 Valerio Cucci;

# 35 Iris Ikangi.

Sono stati poi definiti i nomi di tutti gli atleti delle giovanili che sono stati convocati e si uniranno alla prima squadra in questa fase di preparazione: Grimaldi Gaetano (classe 2002), Perrino Fabio Pio (classe 2003), D’Avino Gianpaolo (classe 2005) e Monsurrò Gennaro (classe 2005).

I tre momenti del campionato di serie A2 Old Wild West

1. La prima fase (stagione regolare) vede la partecipazione di 28 squadre, suddivise in due gironi (verde e rosso) da 14 ciascuno, con gare di andata e ritorno per 26 partite complessive, dal 3 ottobre 2021 al 10 aprile 2022: non sono previsti turni infrasettimanali. Ultimo turno di andata, decisivo per l’accesso alla fase finale di Coppa Italia LNP, il 2 gennaio. Due le soste: il 26 dicembre per le Festività natalizie ed il 13 marzo per la Coppa Italia LNP.

2. Le 28 squadre partecipanti accedono tutte alla “fase a orologio”, composta da 4 gare; si incrociano le due squadre dell’altro girone che precedono (gare fuori casa) e che seguono (gare in casa) per ogni singola posizione in classifica. I punti ottenuti nella fase a orologio saranno cumulati a quelli della prima fase, dando la classifica finale dei due gironi. Le squadre classificate al 14° e ultimo posto nei due gironi al termine della fase a orologio retrocedono direttamente alla Serie B 2022-23.

3. Le squadre classificate dal 1° all’8° posto di ogni girone, dopo la fase ad orologio, accedono ai playoff (al meglio delle 5 gare). Si formano due tabelloni, incrociando le squadre provenienti dai due raggruppamenti. Le squadre vincitrici dei due tabelloni di playoff saranno promosse in Serie A. Le squadre classificate invece al 12° e 13° posto di ogni girone al termine della fase a orologio accedono ai playout, che decreteranno ulteriori due retrocessioni in Serie B. Turno unico con due sfide incrociate al meglio delle 5 gare. Le perdenti scenderanno in Serie B.









Organigramma

Ecco di seguito, infine, l’intero organigramma della società del presidente Alessandro Rossano e del patron Nello Longobardi, affiancati da Giovanni Acanfora, titolare del main sponsor Givova: Enrico Longobardi (responsabile area tecnica e dirigenziale); Gino Guastaferro (general manager); Antimo Lubrano (direttore sportivo); Angelo Carmando (massofisioterapista); Elia Confessore (preparatore fisico); Alessandro Rossi (capo allenatore); Francesco Nanni (assistente allenatore); Mario Di Capua (responsabile marketing e social media manager); Antonio Pollioso (responsabile ufficio stampa e relazioni esterne); Mimmo Cuciniello e Gianmarco Ferrara (fotografi ufficiali); Paolo D’Arco (mascotte Taz).