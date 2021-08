Partita oggi in Italia la campagna vaccinale senza prenotazione per gli studenti e in particolare per la fascia di età 12-18 anni.

Disposti percorsi preferenziali nei punti vaccinali per consentire la vaccinazione dei giovani, ai quali basterà il consenso informato da parte dei genitori per poter accedere all’inoculazione di uno dei due sieri Pfizer o Moderna.









Il referente per la scuola dell’Asl Napoli 3 Sud, Pierluigi Pecoraro, ha inviato una lettera ai dirigenti scolastici del territorio ed ai referenti Covid, nella quale conferma che in vista del prossimo anno scolastico 2021-2022 “è indispensabile predisporre tutte le azioni di prevenzione Covid 19 per garantire sin dall’inizio dell’anno scolastico il regolare svolgimento delle lezioni in presenza in totale sicurezza”.

Ma in Campania, come sottolineato dall’Unità di Crisi della Regione, “le vaccinazioni per la fascia di età 12-19 anni, anche senza prenotazione, sono cominciate già da oltre un mese e mezzo e proseguono regolarmente in questi giorni”. La platea 12-19 anni è di circa mezzo milione di giovani in Campania.





“I giovani di questa fascia – continua la nota – possono presentarsi direttamente ai centri vaccinali sull’intero territorio regionale e sottoporsi alla vaccinazione come già hanno fatto 233.916 ragazzi per la prima dose, mentre 147.962 hanno avuto già anche la seconda come risulta dai dati aggiornati alla settimana scorsa.

L’obiettivo già annunciato, resta sempre quello di arrivare all’apertura delle scuole con tutti gli studenti vaccinati, ed è il motivo per cui si è partiti molto prima e non da oggi, ma già alla fine dello scorso mese di giugno”.