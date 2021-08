E’ fatta per Juan Jesus al Napoli. Il difensore brasiliano viene prelevato a parametro zero dopo essersi liberato dalla Roma e poco fa ha sostenuto le rituali visite mediche a Villa Stuart. L’ingaggio del giocatore è di circa 750.000 euro, cifra permissibile che rispetta le misure prestabilite da De Laurentiis.





Può essere un buon colpo per il Napoli, visto che Spalletti conosce bene il giocatore (lo ha allenato per due anni alla Roma) e anche perché talvolta potrebbe anche giocare come terzino sinistro, centro nevralgico del mercato azzurro.

Ma resta comunque obbligatorio l’acquisto di un terzino sinistro: la telenovela Emerson continua, il Chelsea gli ha rinnovato il contratto di un anno e allora c’è l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto. Da un’altra parte, però, sembra vicina la fumata nera per il terzino neo-campione d’Europa: infatti stando alle ultime indiscrezioni, l’italo-brasiliano è ad un passo dal Lione.





Sempre per la fascia sinistra si segue Estupinan del Villareal, che potrebbe arrivare in prestito con il Napoli che darebbe subito 1 milione e mezzo di euro alla squadra spagnola. Pochi giorni fa, in Supercoppa Europea, il giovane terzino si è messo in luce con una bella prestazione: non sembra male.

Invece, il nuovo nome per il centrocampo è ancora un giovane di prospettiva: è Zaydou Youssouf. A quanto pare, ieri il Napoli ha avuto un primo contatto con il Saint-Etienne per il giocatore classe ’99, ma è ancora presto per prevedere l’esito della trattativa.

Insomma, il primo acquisto urgente è arrivato, ne servono altri due: terzino sinistro e mediano. Tutto questo in due settimane. Poi scatterà l’ora X. Riuscirà Giuntoli a chiudere in tempo?

Giuseppe Garofalo