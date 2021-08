L’Oplonti presenta il nuovo mister della prima squadra militante nel campionato regionale di serie C femminile.

Si tratta di Luciano Della Volpe un nome molto noto all’interno del movimento pallavolistico, una garanzia di professionalità, competenza e passione. Il suo trascorso sportivo, con diversi anni alle spalle in serie A, lascia ben sperare che il nuovo coach alla corte di patron Cirillo sia la pedina giusta per innescare un cambio di marcia e ambire ad obiettivi stagionali ambiziosi.







Le prime parole di coach Della Volpe sono state: “Durante il picco del periodo pandemico ho pensato che fare sport in generale e la pallavolo come la intendo io sarebbe stato impossibile. Devo dire che è stato un periodo durissimo. Avevo deciso di considerare di nuovo per settembre, anche grazie ai vaccini, solo progetti di società serie e strutturate. Io conoscevo già l’Oplonti avendola incontrata nei due campionati di C vincenti con Nola e Napoli. Quando ho ricevuto la telefonata del presidente Angelo Cirillo per un caffè ho accettato molto volentieri, senza aspettarmi nulla mi sono incontrato con lui e Carmine Arpaia, storico della pallavolo campana. Invece ho ricevuto una piacevolissima sorpresa in tutti i sensi…. una società serissima che festeggerà il suo quarantesimo anno di vita, un progetto a lungo termine ed idee chiarissime sul futuro insieme. Dopo alcuni giorni di riflessione ho detto SI con grande entusiasmo!”







Alla domanda circa gli obiettivi stagionali, il mister ha così risposto: “Per quanto riguarda l’obiettivo non mi piace parlare prima, io credo che gli obiettivi si conquistino con l’unione d’intenti tra tutte le parti della società e con tanto lavoro e sudore in palestra. Chi conosce la mia storia comunque sa che mi impegnerò al massimo per portare mentalità e risultati ad una società che merita tanto per il suo impegno in questo sport bellissimo”.