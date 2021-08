Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Kennedy per la segnalazione di una persona che si aggirava tra le auto in sosta.







I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un uomo e l’hanno controllato ma questo ha iniziato a dare in escandescenze colpendo gli operatori e la volante con calci e pugni fino a quando, non senza difficoltà, è stato bloccato.

Dmytro Vasylevskyi, 36enne ucraino sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per evasione, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché denunciato per danneggiamento aggravato di beni della Pubblica Amministrazione.