Pompei, la Penisola sorrentina, Ercolano, Castellammare di Stabia, Oplonti, il Vesuvio, ma anche il nolano e i monti Lattari. Sono solo alcune delle grandi mete turistiche presenti sul territorio aziendale Asl Napoli 3 Sud.

Luoghi che attirano milioni di visitatori in ogni periodo dell’anno. Persone spesso provenienti dall’estero che, come tutti gli altri cittadini, sono esposte al virus Covid 19.







Per loro, in caso risultino positivi, ma anche solo per ricevere informazioni o fare un tampone, la direzione strategica Asl Napoli 3 Sud ha attivato una serie di servizi di supporto.

Tra queste, su indicazione dell’unità di crisi regionale campana, una mail dedicata a cui scrivere in caso di necessità per ottenere assistenza e risposte, anche nelle principali lingue estere, in modo chiaro e tempestivo: infocovidturisti@aslnapoli3sud.it