Il Sindaco di Mariglianella, Dott. Arcangelo Russo, con pubblico avviso ha comunicato, raccomandato e chiesto collaborazione alla Cittadinanza per il programmato intervento nell’ambito delle diversificate e ripetute azioni di prevenzione sanitarie territoriali: «Il giorno 18 agosto 2021 avrà inizio il trattamento di disinfestazione adulticida territoriale. L’intervento verrà effettuato in orario notturno. A partire dalle ore 22,30 con prodotti a base di Piretroidi di sintesi registrati al Ministero della Salute, da operatori specializzati e con automezzi e attrezzature idonee. La popolazione è invitata a collaborare durante l’esecuzione del trattamento attuando le seguenti raccomandazioni: evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti portandoli all’interno della propria abitazione; portare all’interno dell’abitazione animali domestici e volatili in gabbia; chiudere finestre e balconi durante il trattamento e di non sosta all’esterno durante il trattamento per evitare contatti accidentali con la soluzione che verrà nebulizzata durante lo svolgimento del servizio di disinfestazione. Per qualsiasi problema, consultare il Centro Antiveleni Ospedali riuniti Cardarelli di Napoli telefonando ai numeri 0817472870 e 0815453333. Committente dell’intervento l’A.S.L. Napoli 3 Sud. Esecutore ATI Tineos Srl-D’Orta SpA-UNICED Srl-FUTON Srl-SIGECO Srl».







Per le efficienti ed efficaci azioni dispiegate sul territorio, il Sindaco, Dott. Arcangelo Russo, e l’Assessore all’Ambiente, Rocco Ruggiero, hanno rivolto «il riconoscente pensiero al Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Sanità Pubblica dell’ASL Napoli 3 Sud che dall’inizio dell’anno, come ogni anno, secondo il predisposto calendario, assicura anche a Mariglianella, fra i Comuni di competenza, i regolari interventi di propria competenza. Inoltre -hanno precisato Sindaco Russo e Assessore Ruggiero- ringraziamo gli uffici comunali per l’impegno profuso nell’assicurare, tramite il Servizio Ecologia e Ambiente con il Responsabile Dott. Giovanni Del Gaudio, altri rafforzativi interventi, di deblattizzazione, derattizzazione e disinfestazione contro gli insetti volatili eseguiti, fra fine giugno ed inizio agosto 2021, su tutto il territorio comunale di Mariglianella».

A riguardo della persistente emergenza sanitaria dovuta alla Pandemia da Covid-19, gli Amministratori Comunali ha affermato: «Raccomandiamo di continuare a tenere comportamenti corretti: distanziamento interpersonale, lavarsi le mani e indossare la mascherina durante l’intero arco della giornata anche nei luoghi all’aperto».