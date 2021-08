Tragico incidente nella serata di ieri sul tratto casertano della superstrada Nola-Villa Literno. A perdere la vita dopo un violento incidente avvenuto nel comune di Succivo, Francesco Maione un bambino di tre anni di Casal di Principe.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto fatta dai Carabinieri della stazione di Sant’Arpino e della Compagnia di Marcianise, una Bmw con a bordo un uomo avrebbe tamponato ad alta velocità la Smart Fortwo, dove viaggiava il bimbo. Il violento ed al momento inspiegabile impatto ha fatto letteralmente volare fuori dall’auto il bimbo, che è morto sul colpo. Il corpo del povero Francesco ha sfondato il lunotto posteriore della Smart finendo proprio sul cofano della Bmw.







Per le altre tre persone coinvolte nello scontro è seguito il ricovero in ospedale ma senza gravi traumi. La strada è stata inevitabilmente chiusa al traffico per facilitare l’arrivo dei soccorsi.

Il corpo del piccolo è stato traportato all’istituto di Medicina Legale dell’Ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania. Nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia sul cadavere del bambino.

Il conducente della Bmw, un 22enne di San Nicola la Strada, è stato denunciato per omicidio stradale. Le due auto sono state sequestrate e sono in corso verifiche per accertare se il bimbo fosse protetto dalle cinture di sicurezza o seggiolino, oppure completamente libero di muoversi in auto, come sembra emergere dalla dinamica.







Sotto choc la comunità di Casal di Principe per quanto accaduto. Una tragedia che si somma al grave lutto che aveva colpito la famiglia: qualche mese fa la mamma del piccolo Francesco era deceduta a causa del Covid. Teresa a soli 37 anni aveva lasciato al padre Giuseppe, parrucchiere, l’incombenza di mandare avanti da solo quella famiglia che oggi è stata tragicamente distrutta da un destino ingiusto.

“Ora sei nelle braccia della tua mamma”, è questo uno dei tantissimi, centinaia, di messaggi lasciati sui social da tantissime persone colpite dall’immane tragedia.