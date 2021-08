Giuseppe Tortora è il nuovo medico della Givova Scafati

"Cercherò di integrarmi al meglio in un collaudato staff sanitario, che annovera, nelle vesti di consulenti esterni, figure mediche prestigiose, come quella del mio amico di lunga data Renato Acanfora"

La Givova Scafati rende noto che il dr. Giuseppe Tortora, specialista in medicina dello sport ed esperto in scienza dell’alimentazione, è il nuovo medico sociale gialloblù.

Dopo essersi laureato nel 1984 come medico chirurgo, con una specializzazione in medicina dello sport conseguita nel 1987, il dr. Giuseppe Tortora ha seguito un percorso di continuo aggiornamento che ora gli consente di mettere a disposizione dei pazienti anni di esperienza nel settore della medicina sportiva.

E’ un esperto di valutazione funzionale, riabilitazione post-infortunio, traumatologia, cardiologia, pneumatologia, riabilitazione metabolica e scienza dell’alimentazione. Infatti, oltre a conoscere tutti i rami della medicina sportiva, è anche uno specialista nell’elaborazione di schemi dietetici personalizzati per atleti professionisti o sportivi amatoriali, che garantiscano i massimi benefici.

Il dr. Giuseppe Tortora subentrerà al dr. Luigi Trofa che nelle ultime due stagioni ha svolto in maniera egregia il medesimo incarico ed a cui la dirigenza gialloblù rivolge sinceri ringraziamenti per il lavoro espletato, per l’impegno profuso con professionalità e dedizione, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali e porgendogli un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera.

Con l’innesto del dr. Giuseppe Tortora si completa dunque lo staff sanitario, di cui il masso-fisioterapista Angelo Carmando resta la pietra miliare e di cui fanno parte, nelle vesti di consulenti esterni, anche i decani dr. Renato Acanfora, dr. Andrea Inserra e dr. Alberto Pesce, supportati da strutture di rilievo come il centro medico “Medicenter” di Scafati (Sa), la casa di cura “Maria Rosaria” di Pompei (Na) della vice presedente Daniela Fava ed il centro “Città del Sole” di Scafati (Sa) della dr.ssa Tiziana Coscioni.

Dichiarazione del dr. Giuseppe Tortora: «Essere stato contattato dalla Givova Scafati per me è motivo di grande orgoglio e soddisfazione professionale. Metterò grande impegno e dedizione per questo club solido, con una storia ed una tradizione importante, che ha allestito un roster di qualità, proprio a sottolineare la propria ambizione. Ringrazio il general manager Gino Guastaferro per la fiducia accordata e in particolare il patron Nello Longobardi, che conosco da molti anni e a cui sono legato da un rapporto di sincera amicizia e stima.

Per me sarà un’occasione ed una ulteriore opportunità di crescita. Inoltre, in questa esperienza mi avvarrò della competenza di mio figlio Salvatore, medico chirurgo esperto nella terapia del dolore. Cercherò di integrarmi al meglio in un collaudato staff sanitario, che annovera, nelle vesti di consulenti esterni, figure mediche prestigiose, come quella del mio amico di lunga data Renato Acanfora. Mi piace molto lavorare in team, credo fermamente nel lavoro di gruppo e sono certo che con tali professionalità non sarà complicato collaborare, per ottenere sempre il massimo risultato possibile».