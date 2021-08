Stamattina gli agenti dei Commissariati Secondigliano e Vicaria- Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in un appartamento in via Casanova dove hanno rinvenuto 2 piante di marijuana alte circa 1 metro e mezzo e diverso materiale per il confezionamento per la droga.







Un 51enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente.