Sabato sera la Juve Stabia incontrerà il Messina in Coppa Italia al Menti alle ore 21, ma la notizia che ha messo in allarme l’ambiente gialloblù e quella di alcuni tesserati positivi all’ultima serie di tamponi, ai quali si è sottoposto il gruppo squadra.







Le persone positive al Covid-19 sono in isolamento fiduciario, secondo le disposizioni vigenti. La Juve Stabia si è subito attivata per il rispetto di ogni adempimento previsto dalle disposizioni di legge e dal protocollo federale.

Al momento non ci sono rischi per il regolare svolgimento della gara, ma per Novellino, subito un ostacolo imprevisto anche se comunque da mettere in preventivo.





La Juve Stabia acquista il portiere Giacomo Pozzer

La sicietà stabiese ha intanto comunicato di aver raggiunto l’accordo per l’acquisto a titolo definitivo dall’Inter, del portiere Giacomo Pozzer, classe ’01.

Il calciatore, nato a Mirano in provincia di venezia, è cresciuto calcisticamente proprio nell’Inter e ha vestito, tra le altre, le maglie del Monopoli e della Lucchese.

Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono molto contento di essere arrivato in una piazza come quella di Castellammare di Stabia. Mi metto subito a disposizione del mister e dei compagni per dare il mio contributo. Non vedo l’ora di vedere i tifosi al Menti e lo stadio pieno”.

Domenico Ferraro