Un comunicato stampa al fulmicotone da parte di tutta la maggioranza consigliare pompeiana che fa quadrato intorno al presidente del consiglio Giuseppe La Marca e ripaga con la stessa moneta il consigliere comunale Luisa De Angelis: “Attacchi personali, interrogazioni superflue, assenteismo”.





I seguito il testo del comunicato di Palazzo De Fusco:

“Levata di scudi da parte della maggioranza che fa quadrato attorno al Presidente del Consiglio e all’operato dell’amministrazione, dopo i vari e ripetuti attacchi lanciati sui mezzi di comunicazione da parte della consigliera Luisa De Angelis. Una presa di posizione netta, arrivata in maniera corale dai diversi gruppi rappresentati in Assise e solo al termine dell’ennesima “querelle” avviata dall’esponente di Alternativa Popolare Pompei. Attacchi personali, interrogazioni superflue, assenteismo. Singoli elementi che sommati hanno definitivamente fatto tracimare il vaso, causando la levata di scudi da parte dei consiglieri di maggioranza.

“Questa signora che ogni giorno fa continui attacchi all’operato dell’Amministrazione – afferma il consigliere Raffaele Scala, esponente e capogruppo del Partito Democratico – forse dimentica che ufficialmente ne fa ancora parte, così come da lei stessa ribadito in più di un’occasione. La signora dimentica, soprattutto, che il luogo deputato al confronto politico è l’Assise comunale. Un luogo in cui lei non c’è mai. Non partecipa ai consigli, né a qualsiasi tipo di attività amministrativa. Contemporaneamente, però, pur non frequentando luoghi e uffici, paralizza la vita amministrativa anche e soprattutto quella degli uffici con la continua richiesta di documenti, costringendo gran parte del personale a rispondere ai suoi quesiti che troverebbero facile risposta se solo si degnasse di svolgere regolarmente e legittimamente il proprio compito da consigliere. Documenti che tra l’altro sono tutti pubblici e facilmente reperibili sul portale istituzionale alla voce “Amministrazione Trasparente”. Invece, forse su indicazione della propria compagine o del suo ‘legale di fiducia’, laddove dovrebbe parlare, tace preferendo, invece, la spettacolarizzazione mediatica e la strumentalizzazione di vicende serie e cruciali per lo sviluppo del Paese. Addirittura invoca la decadenza di questo o di quel consigliere quando in realtà quella ormai decaduta è lei. Il suo atteggiamento è inqualificabile. Travalica qualsiasi comportamento democratico”.







È sulla stessa linea il consigliere e collega di partito Sabrina D’Amora la quale incalza: “Sostiene di essere ancora un esponente di questa maggioranza, eppure, non solo il più delle volte diserta Consigli e Commissioni, ma le poche volte che è stata in aula non ha votato con la maggioranza. Anzi. Il bilancio comunale che è lo strumento principe attorno al quale si costruisce l’azione amministrativa presente e futura, ha addirittura incassato un suo voto contrario” è la stoccata della consigliera democrat.

Le fa eco la consigliera Pina Piedepalumbo capogruppo del Movimento Democratico Pompeiano. “Non ho mai avuto modo di confrontarmi con la consigliera De Angelis perché non ce ne è mai stata l’occasione. Eppure sarei lieta di farlo, non solo come collega di maggioranza, ma anche e soprattutto come donna. Al contrario, non ho mai avuto il piacere di ascoltare un suo intervento, di capire che tipo di opinioni ha in merito a determinate vicende su cui uno sguardo femminile sarebbe prezioso. Sarebbe importante ed opportuno che le donne presenti in amministrazione collaborassero tra loro, si confrontassero così come di fatto avviene con le altre esponenti presenti, ma lei invece preferisce giocare da battitore libero”.







Anche il gruppo di Campania Libera stigmatizza gli ultimi avvenimenti. “Condividiamo la necessità di confronto su tutti i temi che afferiscono alla vita amministrativa. Soprattutto quelli in merito ai quali sono stati sollevati dubbi di legittimità – afferma il consigliere Stefano de Martino – ma ciò deve sempre e comunque avvenire all’interno del Consiglio comunale. Non sulle pagine dei giornali, non con continui e inutili ricorsi alla magistratura. L’atteggiamento assunto dalla consigliera De Angelis, invece, avvelenano sempre di più il clima politico cittadino, proiettano ombre inesistenti e contribuiscono ad accentuare lo scollamento tra cittadini e Istituzioni”.

La linea della maggioranza è dunque unica e coesa. Una serrata decisa che si stringe anche intorno alla figura del Presidente del Consiglio, uno degli obiettivi prediletti delle strali dalla consigliera dissidente che, in più di un’occasione ha travalicato i limiti della legittima critica politica. “La consigliera non solo pontifica con sentenze e opinioni, ma ormai da tempo ha abbandonato la strada del confronto e del dialogo politico preferendo gli attacchi personali. Invece di scendere nel merito di questioni politiche si abbandona a vere e proprie aggressioni personali” è il commento del consigliere Giuseppe Del Regno che a nome dell’intera maggioranza esprime solidarietà al Presidente del Consiglio. “Siamo difronte ad un atteggiamento che non è più tollerabile. Una prassi vergognosa, in merito alla quale non possiamo non esprimere la nostra piena e sincera solidarietà al Presidente del Consiglio, Giuseppe La Marca, che è quotidianamente oggetto di vili attacchi personali. Oramai sono stati travalicati completamente i limiti della decenza. Non si ha rispetto per nulla e senza alcun tipo di remora o vergogna si tirano in ballo, addirittura persone che non ci sono più e che non hanno possibilità di difendersi adeguatamente. Senza considerare, neanche dal punto di vista umano, quali conseguenze possano avere questi attacchi inqualificabili, soprattutto sulla famiglia del Presidente, sui figli in particolare che non solo devono fare i conti con il dolore di una perdita immensa, ma devono anche subire degli squallidi attacchi messi in atto da persone senza spessore e senza scrupoli”.