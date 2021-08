Un’altra importante conferma in casa Oplonti e si tratta ancora di un braccio armato, classe 2000, per il prossimo anno. Atleta apprezzata molto da mister Della Volpe, oltre che da tutta la società, che potra’ curarne la crescita e sfruttare al meglio le sue caratteristiche fisiche e tecniche. Una nuova freccia nella batteria di attaccanti che va man mano a comporsi, da cui ci si aspetta un notevole e fondamentale contributo.







Ecco le parole della numero 17: “Come già detto l’anno scorso sono contenta di essere tornata a far parte della società in cui sono nata, nonostante le difficoltà che si sono riscontrate un po’ per tutti a causa dell’anno difficile, mi sono sentita a casa nuovamente e quindi ho deciso ancora una volta di abbracciare questo progetto e questa maglia. Sono fiduciosa per quello che verrà e spero di farmi valere e dare il mio contributo alla squadra”.

Ad Emy un grande in bocca al lupo, con la certezza che potrà quest’anno scardinare al meglio le difese avversarie.