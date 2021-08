Paura tanta, ma alla fine tutto si è risolto per il meglio alla stazione della circumvesuviana di San Giorgio a Cremano. Erano circa le 13, così ha comunicato l’Eav con una nota stampa, quando uno dei convogli Circum, in provenienza da Sorrento e diretto a Napoli, si accingeva ad entrare in stazione proprio a San Giorgio.

Proprio in quel momento “un uomo di 58 anni, che a quanto pare si era allontanato dal servizio di igiene mentale della zona, è sceso tra i binari e si è sdraiato tra le due rotaie. L’uomo era in uno stato di semincoscienza ed è rimasto praticamente illeso dal passaggio del treno che non ha potuto fermare la sua corsa”.







Una scena degna di un film che ha messo in enorme apprensione i presenti e i dipendenti Eav in stazione e sul treno, ma, appunto come comunicato dallo stesso Ente Autonomo Volturno, tutto è andato per il meglio. In stazione sono intervenuti i carabinieri di zona e l’ambulanza che ha accompagnato l’uomo in ospedale.