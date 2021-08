Lunedì 23 agosto alle ore 20 sarà Sandro Di Domenico l’ospite della rassegna letteraria “Quisilegge – Il Festival del Libro a Stabia”, presso la terrazza del Palazzo Reale di Quisisana. Di Domenico, scrittore e giornalista, ha lavorato come reporter per la BBC, il Corriere della Sera, L’Espresso e Fanpage. Specializzato in videoinchieste, per il suo lavoro è stato premiato al Festival Internazionale del Giornalismo del 2009 e ai DIG Awards del 2018.







A Quisisana presenterà il suo “Pescirossi e Pescicani”, la storia di un’inchiesta, ma anche di un personale appprendistato. Da un incidente di pesca all’apparenza banale si dipana una rete sommersa di traffici e interessi che ci informa sui guasti e i danni di un intero sistema economico in avaria: la circolazione mondiale delle merci, lo smaltimento abusivo dei rifiuti, l’incessante andirivieni di fusti chimici, tossici e radioattivi.

Si tratta del quinto appuntamento del Festival che l’amministrazione comunale ha deciso di realizzare a Castellammare di Stabia e che si articolerà in 12 appuntamenti, tra agosto e settembre, con scrittori di livello nazionale. A moderare la serata sarà il giornalista Ernesto Manfredonia.







Sulla terrazza di Palazzo Reale continueranno ad alternarsi importanti scrittori spaziando dalla saggistica ai racconti, dalle inchieste alle ricerche storiche. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti nel rispetto delle norme sanitarie. Bisogna ricordare che per accedere all’evento sarà necessario possedere la certificazione verde (green pass) come indicato dal decreto legge del 23 luglio 2021. Gli eventi avranno risalto anche sui social network (l’hashtag di riferimento è #QuisileggeStabia): tutte le serate saranno trasmesse in diretta su Facebook sul canale ufficiale dell’Ente.