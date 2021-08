Possibilità di sosta con disco orario di 30 minuti lungo il lato sinistro di corso Umberto I, dal civico 54 al civico 26 (in prossimità della Farmacia Kyros e fino all’altezza di Villa del Parnaso).

Il provvedimento, voluto dall'assessore alla Viabilità, Antonino Muto, è entrato in vigore in via sperimentale a partire dalla giornata di oggi, lunedì 23 agosto.







«C’era assoluta esigenza di creare nuovi stalli per la sosta delle automobili in quel tratto di corso Umberto I, spiega l’assessore Muto. Il triplice obiettivo è quello di migliorare la viabilità, di consentire la sosta in maniera ciclica alle persone che devono recarsi presso le attività commerciali o espletare qualche commissione, e di evitare che si verifichino in maniera sistematica ingorghi dovuti alla sosta in doppia fila. I cittadini che non rispetteranno il termine prestabilito di 30 minuti saranno prontamente sanzionati».