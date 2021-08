Ancora un grave incidente sui binari che collegano il capoluogo campano alla provincia. Questa mattina, ancora una volta a Torre del Greco, un uomo sulla cinquantina è stato investito e ucciso da un convoglio Circum in corsa. Dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di un suicidio, anche se sull’episodio è stata aperta, come era inevitabile, una inchiesta.







La vittima era in attesa, come tanti altri pendolari e turisti, nella stazione “Miglio d’Oro”, fermata intermedia tra Torre del Greco e Ercolano. Era poco prima delle nove di questa mattina quando l’uomo è finito sui binari, è stato colpito dal treno ed è morto sul colpo, per lui sono stati inutili i tentativi di soccorso.

Partito da Sorrento alle 8.26, di questa mattina, il treno è bloccato da ore in attesa del magistrato di turno della Procura di Napoli.

Bloccate due linee della Circumvesuviana che collegano Napoli a Sorrento e a Poggiomarino. In effetti le due linee diventano una a Torre Annunziata per poi proseguire verso Napoli, quindi il grave incidente ha bloccato entrambi i collegamenti. Tutti i viaggiatori sono rimasti bloccati per ore. Fatti scendere dai treni hanno dovuto aspettare gli autobus sostitutivi, che in molti casi non sono nemmeno giunti. In molti hanno cercato di raggiungere la loro destinazione in maniera autonoma, tanti i parenti accorsi in aiuto.







Dalle immagini della videosorveglianza che l’Eav ha consegnato agli inquirenti, si vede una persona che, all’arrivo del convoglio della Circumvesuviana, si lancia sui binari. Il macchinista non ha potuto far nulla per evitare la persona che si è trovato improvvisamente sui binari, a pochi metri dalla fermata prevista.

L’ipotesi più accreditata, quindi, resta quella che si sia trattato di un suicidio.

Il presidente dell’Ente, Umberto De Gregorio, che ha seguito l’evolversi della situazione ha confermato: “Abbiamo attivato i servizi sostitutivi e cercato di ridurre al minimo i disagi”. I treni in partenza da Napoli per Sorrento, Poggiomarino e Torre del Greco si fermano ad Ercolano ed i treni da Sorrento e Poggiomarino, invece, a Torre del Greco”.





Il piano organizzato dall’Eav ed affidato ad A.M. Autoservizi Meridionali, quindi, ha isolato la sola stazione in cui è avvenuta la tragedia. Ancora una giornata da dimenticare in questa ultima e calda parte dell’estate con tanti viaggiatori, turisti e pendolari utenti delle linee Circum. Ieri l’Ente Autonomi Volturno era stato costretto a cancellare 18 corse per un’emergenza legata alla mancanza di personale in servizio.