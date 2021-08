Aveva 82 anni e non era vaccinato la quarta vittima del Covid nell’ultima settimana ad Ischia. L’anziano era ospite della casa di riposo Villa Joseph di Casamicciola ed è morto all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno.

Originario di Monte di Procida, era ospitato da due mesi nella struttura ed era stato ricoverato in ospedale per altre patologie. Non era vaccinato nonostante la somministrazione di massa effettuata dalla ASL nella casa di riposo poiché era arrivato a Villa Joseph nei giorni successivi all’intervento dei sanitari. Attualmente nella casa di riposo si contano 6 positivi, tutti asintomatici, di cui 4 ospiti e 2 inservienti.







Sono ora 4 le persone decedute nell’isola per il coronavirus in una settimana: dopo un lungo periodo di assenza di contagi, ad Ischia da fine luglio si è registrata una impennata dei positivi (arrivati fino a 300), per il 70 % non vaccinati e per la maggior parte giovani sotto i 30 anni.

Negli ultimi giorni però i nuovi contagiati sono in diminuzione mentre aumentano i guariti.