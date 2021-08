Novità sul Green pass ed in particolare sulla durata del certificato verde la cui validità dovrebbe essere prolungata di ulteriori tre mesi, dai 9 dell’attuale norma, a 12 come dovrebbe essere anche dopo l’ok del Cts e il passaggio in Parlamento.









Ed appunto, secondo fonti del Governo, in occasione della conversione in Aula alla Camera del decreto sul Green pass del 6 agosto, l’esecutivo dovrebbe presentare un emendamento per l’estensione della validità della certificazione verde fino a 12 mesi dalla seconda dose.

In questo modo, per chi ha ricevuto il vaccino già ad inizio 2021, in particolare medici ed operatori sanitari, la validità del Green pass arriverà fino ad inizio 2022.

La discussione sul prolungamento della certificazione passerà poi in Senato dove dovrebbe concludersi entro la metà di settembre.





Il 6 settembre inizierà in Parlamento l’iter per la conversione in legge del decreto sul Green pass. Per il momento si attende il parere del Cts: il comitato di esperti dovrebbe esprimersi a giorni ma tutto lascia pensare che si arrivi ad un prolungamento dei termini di scadenza.

Il tutto in linea con la decisione sulla terza dose che proprio per metà settembre dovrebbe sopraggiungere da parte degli enti regolatori.