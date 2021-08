Sabato alle 18:30 la piazzetta di Slargo Pannella accanto al municipio ha fatto da cornice alla sedicesima tappa italiana del tour nazionale della “Tampontax tour” promossa dall’associazione Tocca a noi. Anche Pomigliano d’Arco grazie al supporto del gruppo Rinascita rientra trai comuni italiani che, attraverso una raccolta firme grazie a questo tour itinerante, hanno lanciato o lanceranno proposte, dialogando con le forze politiche, per porre fine alla discriminazione fiscale di genere e puntare alla realizzazione dello sconto dell’iva al 22% (ovvero la tassa sugli assorbenti considerati un bene di lusso) sugli assorbenti per il ciclo mestruale.

Sono intervenuti al confronto Assia Rasulo per l’associazione Officina femminista, Laura Sparaviglia consigliera comunale della città di Firenze membro dell’associazione Tocca a noi, Lucia Ricci per i giovani democratici di Napoli, Domenico Modola un rapper in arte Mimmotaki per l’associazione Il Fare Perbene del comune di Brusciano , Giovanni Ventrone dei giovani democratici della Campania, Vito lombardi per i giovani democratici del comune di Marigliano, Carlo Faticelli per i giovani democratici del comune di Somma Vesuviana, Flavia Peluso attivista libraria presso Naima – la libreria nel Ludovico e Maria Carmela Pollisi della libreria Mio nonno è Michelangelo.

Il consigliere Antonio Avilio del gruppo Rinascita ha dichiarato nel suo intervento che: “ la battaglia alla tampontax non è solo simbolica, rispondendo ad alcune critiche strumentali mosse nei confronti dell’iniziativa, perché un simbolo è segno di militanza civica che spesso si concretizza attraverso delle lotte sociali in una rivendicazione di un diritto. Questa lotta e un “no” urlato per rivendicare il diritto ad una società altra, il primo passo per una battaglia più ampia all’emancipazione per le donne in ogni campo. Quella della tampontax è una battaglia per la realizzazione dell’equità economica e generazionale, per un welfare progressista ed egualitario che porti alla tassazione del 4% degli assorbenti per il ciclo mestruale (condizione naturale della donna) al pari dei beni di prima necessità come lo sono i rasoi per la barba degli uomini”.

Prima della chiusura del suo intervento il consigliere Antonio Avilio parla di una proposta che il gruppo Rinascita presenterà a breve all’amministrazione e alla città per richiedere la non tassazione sui pannolini e pannoloni a sostegno anche di altre categorie fragili come quella dei bambini e degli anziani dichiarando: “la lotta alla tampontax come simbolo dell’emancipazione femminile è solo l’inizio di altre battaglie, noi come gruppo vogliano impegnarci per la cura degli ultimi, mirando alla solidarietà e alla sfida ad un nuovo welfare locale e comunale per tutti coloro che sono considerati ai margini della società . Sarà questa della tampontax la prima di tante sfide che ci condurranno alla realizzazione di una società sempre più popolata di diritti e di giustizia”.

L’evento si è svolto nel massimo rispetto delle regole Covid si è concluso con l’intervento della consigliera fiorentina Laura Sparavigna simbolo nazionale della lotta alla tampontax e Lucrezia Iurlano presidente dell’associazione “Tocca a noi” che ha scelto il comune di Pomigliano d’Arco per ospitare la 16esima tappa del tour.

Il gruppo Rinascita ha rilasciato, dopo l’incontro, una dichiarazione social: “è stato un incontro difficile, vista la data in cui si è svolto ovvero il 21 agosto, ma molto partecipato e ricco di spunti, confronti, nuove idee e nuovi importanti legami, nonché si è data l’opportunità di vedere nuovamente acceso il faro dell’attenzione nazionale sulla nostra Pomigliano. Peccato, davvero per la totale assenza di rappresentanza dell’amministrazione comunale”.

Cinzia Porcaro