Dopo tre importanti conferme, arriva il primo volto nuovo nella compagine Oplontina ed è di quelli da far balzare dalla sedia. La regia della squadra sarà affidata alla espertissima Elena Drozina, atleta che ha militato per decenni in serie A, le cui sapienti mani dovranno guidare e far crescere la squadra verso importanti mete.





Un’atleta che non ha bisogno di presentazioni, un autentico fuoriclasse che approda all’ombra del Vesuvio con l’entusiasmo di un esordiente: “Dopo il blocco dei campionati per la pandemia e dopo vari lockdown che ci hanno tolto praticamente tutto per due anni. Bisogna ripartire ma soprattutto mai mollare, non si può darla vinta a questo virus.

La chiamata dell’Oplonti è arrivata nel momento giusto per ricominciare a giocare, perché quest’anno, spero e credo, ci siano le condizioni per poterlo fare, grazie anche ai vaccini che ci permettono di stare in squadra, in gruppo, finalmente in tranquillità e vicino ai tifosi che, ricordo, quando ho giocato da avversaria, sono molto calorosi e presenti.





Il mio idolo è Ibra, detto anche Benjamin Button, ecco, mi sento proprio così, non è ancora il momento di smettere, e finché sto bene non vedo il motivo di farlo. Il mio motto è: Se ti diverti, vinci. Se vinci, ti diverti. Allora il mio obiettivo per l’anno prossimo con l’oplonti è di far divertire le mie compagne e i tifosi (una vita da medianooo… da palleggiatore!!!!)”.

Il duro lavoro in palestra ed una mentalità da vera atleta è ciò che la contraddistingue da sempre, prima ad entrare sul tappeto da gioco ed ultima ad uscirne sempre e comunque ogni giorno. La famiglia oplonti è lieta di dare il benvenuto ad Elena con la speranza di vivere insieme nuovi emozionanti e entusiasmanti momenti.





Carriera e Palamares

-19 anni di serie A (di cui 13 anni capitano della squadra)

5 anni di serie B ( di cui 3 anni capitano della squadra)

13 presenze nei playoff promozione

3 promozioni dalla serie B1 alla serie A2

2 promozioni dalla serie A2 alla serie A1

2 coppe Italia di serie B1

2 coppe Italia di serie A2

1 coppa Italia di serie A1

2 Supercoppa italiana di serie A1

1 Scudetto

1 coppa Campioni (champions league)

due promozioni dalla C alla B