Dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro l’ACR Messina, domenica sera la Juve Stabia giocherà la prima di campionato in trasferta contro la Fidelis Andria. Nel frattempo il calciomercato incalza: la società stabiese ha annunciato l’ingaggio del giovane centrocampista Niccolò Squizzato a titolo temporaneo dall’Inter.









La società stabiese sarebbe in attesa di mettere a segno un altro colpo in attacco. Rumors di radiomercato parlano di un punta esperta per potenziate l’attacco della formazione di mister Novellino.

Niccolò Squizzato, classe ’02, è nato Gallarate ed è cresciuto calcisticamente nell’Inter.