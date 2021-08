Negli ultimi anni in Italia c’è stato un grande aumento dell’interesse nei confronti del trading online. Tra le piattaforme che hanno riscosso il maggiore successo merita una menzione particolare eToro: a metà del 2020 il CEO del broker, Yoni Assia, aveva snocciolato statistiche importanti, annunciando l’iscrizione di due milioni di utenti nei primi mesi dell’anno, con un aumento dei conti pari al 400% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Allora Assia festeggiava il traguardo dei 14 milioni di clienti nel mondo, ma oggi, a circa dodici mesi di distanza, gli utenti iscritti alla piattaforma sono più di 20 milioni, e quasi il 70% di loro si trova in Europa. Un’importante conferma per eToro, che dal 2007, anno della sua nascita, è stato protagonista di una crescita impressionante. Ma cerchiamo di capire quali sono i motivi di questo grande successo del broker.

Le caratteristiche della piattaforma di trading di eToro

Quello della scelta del broker a cui affidarsi è un momento molto importante nella carriera di un trader. Ovviamente vanno presi in considerazione solo gli intermediari che sono regolamentati da un’autorità di controllo europea e autorizzati dalla Consob ad operare nel nostro Paese. Nei suoi quasi quindici anni di storia eToro è riuscito a conquistare milioni e milioni di utenti perché è in grado di soddisfare le esigenze di tutti.

Come riportato anche dal portale specializzato DiventareTrader, eToro consente di negoziare azioni, materie prime, valute e criptovalute in modo sicuro e conveniente (non sono previste commissioni), ma soprattutto in modo semplice.

L’interfaccia della sua piattaforma si distingue dalla concorrenza per la sua intuitività, caratteristica che la rende comprensibile anche a chi muove i primi passi nel mondo dei mercati finanziari. Ma questa semplicità non va scambiata per un limite: non si tratta di una piattaforma di trading destinata solo ai principianti, anzi, sono tantissimi i professionisti del trading che la usano.

Il social trading: copiare ed imparare dai trader più esperti

Gli utenti iscritti al broker possono sfruttare la funzionalità del social trading per copiare le mosse dei trader più bravi ed esperti. Questa particolare opzione permette anche ai novellini di ottenere fin da subito dei risultati positivi, ovviamente se scelgono di replicare le operazioni messe in atto dai trader migliori. Questa modalità rientra nelle forme di trading automatico, perché i trader da seguire vengono scelti dall’utente, che deve impostare anche alcuni parametri, ma poi le loro mosse vengono replicare in moto automatizzato.

I trader esperti che accettano di farsi copiare hanno una responsabilità nei confronti degli altri iscritti che li seguono e per questo vengono retribuiti da eToro, ma solo dopo che il broker ha valutato il loro profilo, accertandosi il rispetto di precisi standard di qualità. Ma la funzione di social trading non si limita a questa sorta di “copia e incolla” delle mosse altrui: seguendo gli operatori più esperti, infatti, si ha la possibilità di imparare meglio il mondo del trading.

Convenienza e sicurezza tra le armi vincenti del broker eToro

Come accennato in precedenza, tra le qualità principali di eToro c’è la convenienza. L’iscrizione e tutte le funzionalità della piattaforma sono gratuite e non sono previste commissioni.

L’unico costo per l’utente è rappresentato dallo spread, ovvero dallo scarto tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita, tra i più bassi in circolazione. Il broker garantisce l’effetto leva ai livelli massimi previsti dalle normative europee.

Per iniziare a fare trading è necessario fare un primo deposito di almeno 200 euro; i soldi possono essere versati con carta di credito, con bonifico, con Paypal o con Skrill. C’è anche la possibilità di fare un po’ di pratica con il conto demo, che consente di operare nello scenario reale con denaro virtuale, in modo da non rischiare il proprio capitale.

Tutti i principali siti specializzati indicano eToro come una delle piattaforme di trading più affidabili e sicure; il sito è disponibile anche in italiano e pure il servizio di assistenza tecnica è disponibile nella nostra lingua.