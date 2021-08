Sale ancora la positività in Campania. Dopo l’anomalo crollo di lunedì con riferimento ai tamponi analizzati nella giornata di domenica, in un paio di giorni il tasso di positività, i rapporto tra tamponi processati e positivi rilevati, torna nella media della scorsa settimana.

Ancora tanti i decessi dopo alcuni giorni molto positivi con zero o pochissimi morti. Lieve calo dei ricoveri in terapia intensiva e in calo anche i degenti nei reparti Covid dedicati.









Il governo mira a intensificare la campagna vaccinale, valutando in che misura stabilire l’obbligo. Entro la settimana arriveranno le nuove regole. Dal mondo scientifico, intanto, si moltiplicano gli appelli per l’obbligo vaccinale, a pochi giorni dall’entrata in vigore della nuova fase del Green pass. A partire dal primo settembre sarà necessario per l’accesso ai mezzi di trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza, all’università per docenti e studenti, a scuola per il personale e per assistere agli eventi sportivi.

In Campania la metà della fascia in età scolastica risulta ancora non vaccinata quando mancano poco più di tre settimane al ritorno in classe. Per questo la Regione ha elaborato un piano per completare l’immunizzazione della popolazione, raggiungendo i 2 milioni di persone che mancano all’appello.









Dall’incrocio dei dati odierni il tasso di positività risale al 3.56%, ieri era a 2,79%. Dati questi probabilmente molto più bassi di quelli che dovrebbero indicare il tasso di positività reale.

Un dato falsato dalla somma dei test antigenici ai tamponi molecolari con un risultato diluito dal fatto che i test antigenici non presentano mai positivi riscontrati: si sommano i test, ma non i positivi dato che dai test rapidi non ce ne sono.

LEGGI ANCHE









L’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi riporta che nella giornata di ieri sono stati lavorati in totale, ma quanti siano i soli molecolari non ci è dato sapere, 15.987 test. Tra questi sono stati riscontrati 569 nuovi positivi.

I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Domenica 15 agosto – 4,68% – 183 contagiati

Lunedì 16 agosto – 2,37% – 335 contagiati

Martedì 17 agosto – 3,91% – 558 contagiati

Mercoledì 18 agosto – 4,48% – 647 contagiati

Giovedì 19 agosto – 4,12% – 539 contagiati

Venerdì 20 agosto – 3,59% – 585 contagiati

Sabato 21 agosto – 4,55% – 470 contagiati

Domenica 22 agosto – 1,90% – 190 contagiati

Lunedì 23 agosto – 2,79% – 531 contagiati

Martedì 24 agosto – 3,56% – 569 contagiati







Negli ospedali regionali meno ricoverati in terapia intensiva e i posti letto disponibili sono 638 sui 656 dell’intera rete ospedaliera.

In calo il numero dei degenti nei reparti ospedalieri dedicati Covid. La riserva di posti letto è di 2.814 sui 3.160 disponibili in ambito regionale, sommando strutture pubbliche e private convenzionate.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 442.853 da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti è arrivato a 6.016.881.

I guariti registrati nel report quotidiano sono 566 e salgono in totale a 426.135.

Sono stati comunicati dall’Unità di Crisi 14 morti, di cui 6 nelle ultime 48 ore e 8 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Il numero totale dei morti per il coronavirus in Campania sale a 7.709 dal marzo 2020.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 346, rispetto a ieri 20 in meno. Nelle terapie intensive il numero cala di altri due dei degenti con 20 pazienti ricoverati, con 1 ingresso nelle 24 ore.

Il numero delle persone attualmente positive oggi è di 9.009 (-11), anche il numero delle persone in isolamento domiciliare oggi risulta essere di 8.645 (+11).

Questi i dati del contagio provincia per provincia – Provincia di Napoli : 261.797 (+363)

– Provincia di Salerno : 71.187 (+74)

– Provincia di Avellino : 20.919 (+15)

– Provincia di Caserta : 67.851 (+91)

– Provincia di Benevento : 13.005 (+8)







Covid in Italia