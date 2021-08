È morto ieri sera a 67 anni Gioacchino Vanacore, lo storico titolare dello stabilimento balneare “Garden Beach” di Castellammare di Stabia. Vanacore ha dedicato gran parte della sua vita alla struttura stabiese.

La perdita ha colpito profondamente tutta la comunità ed in particolare i suoi colleghi. Infatti anche i gestori degli altri lidi sono rimasti scossi e per solidarietà il “Bagno Conte” ed il “Bagno Elena” sono rimasti chiusi insieme allo stesso Garden Beach, in segno di lutto per la scomparsa di Gioacchino Vanacore.

Un’ondata di solidarietà e commozione ha investito la famiglia che ha allestito la camera ardente proprio nello stabilimento balneare di Pozzano.

Ivano Manzo