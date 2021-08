Juve Stabia: allenamento con la Polisportiva Santa Maria, 4-0 per le Vespe

Mister Novellino ha avuto modo di provare schemi e soluzioni tattiche in vista della sfida in trasferta contro la Fidelis Andria

Nel pomeriggio di oggi la Juve Stabia ha disputato un allenamento congiunto contro la formazione campana della Polisportiva Santa Maria, che milita nel campionato di serie D.

Il match amichevole, disputato a porte chiuse, ha visto prevalere la Juve Stabia con il punteggio di 4-0, grazie ai gol di Stoppa, Schiavi su rigore, Rizzo e Panico.







Mister Novellino ha avuto modo di provare schemi e soluzioni tattiche in vista della sfida in trasferta contro la Fidelis Andria, in programma domenica sera alle 20.30 per l’esordio nel campionato di serie C.

Nel corso dei due tempi che hanno contraddistinto l’allenamento congiunto, l’allenatore ha fatto ruotare tutti gli effettivi attualmente a disposizione.

Per quanto concerne il calcio mercato, che terminerà martedì 31 agosto alle ore 23, la società è sempre alla ricerca di una punta esperta per potenziare il proprio organico.









Tabellino

Juve Stabia 1° Tempo – Sarri, Donati, Esposito, Caldore, Rizzo, Schiavi, Davi’, Bentivegna, Stoppa, Panico, Della Pietra.

Juve Stabia 2° Tempo – Russo, Esposito (89’ Bevilacqua), Troest, Caldore, Rizzo (78’ Romilli), Schiavi (60’ Picardi), Squizzato, Lipari, Stoppa, Panico (60’ Guarracino), Gomez. A disp. Pozzer, Sigismondo, Musto.

Polisportiva Santa Maria 1° Tempo – Grieco, Foufoue (77’ Luscietti), Campanella, Gargiulo, Masullo, Simonetti, Citro, Emmanouil, Leite Borges (31’ Giordano), Maggio, Oviszach.

Polisportiva Santa Maria 2° Tempo – Grieco (88’ Fezza), Foufoue, Campanella, Romanelli, Masullo (60’ Konios), Coulibaly, Emmanouil, Maio, Giordano, Tandara, Oviszach (53’ Romano). A disp. De Mattia, Guarino, Katsioulas, Luscietti, Morlando, Ventura.

GOL – 33’ Stoppa (J), 38’ Schiavi (J) (Rig), 46’ Rizzo (J), 47’ Panico (J).

Domenico Ferraro