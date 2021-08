E ci risiamo! La verità è che da fine luglio, il contagio resta stabile, con lievi oscillazioni, ma sostanzialmente sempre son dati sovrapponibili. Era tra il 7 e il 9 per cento sino alla prima settimana di agosto quando la Regione decise di adeguarsi ai dati nazionali e cominciò a sommare i test antigenici ei tamponi molecolari. Risultato diluito, con circa la metà del numero dei tamponi dichiarati che risulta fasullo essendo costituito da test antigenici senza alcun positivo e percentuale della positività che è da allora fortemente calata: di fatti se raddoppi solo i test/tamponi, per forza dimezzi la percentuale del tasso di positività.

Da quel momento un tasso di positività che si è stabilizzata tra il 3,5 e scarso il 5 per cento.

Un calo anomalo, probabilmente dovuto ad un conteggio e a verifiche anomali, lunedì scorso e in pochi giorni la percentuale quotidiana dei contagiati ritorna abbondantemente sopra il quattro per cento.

Aumento dei ricoveri in terapia intensiva e anche nei reparti Covid dedicati.









Flop per l’Open Day del vaccino dedicato a Napoli a studenti ed operatori della scuola. Sono stati 553 i napoletani che si sono vaccinati nella prima giornata di “W la scuola”, il nuovo ciclo vaccinale proposto dell’Asl Napoli 1 in vista della ripresa dell’anno scolastico. Alla Stazione Marittima c’erano 1.500 dosi a disposizione, ma solo un terzo è stata sfruttata: 498 Pfizer e 55 AstraZeneca.



“W la scuola” prosegue con una seconda giornata il 30 agosto con altre 1.500 dosi, si passa poi alla Mostra d’Oltremare il 3 settembre e il 6 settembre con 5.040 dosi per ogni giornata.

Il presidente campano Vincenzo De Luca ha così dichiarato: “Se ci impegniamo per i prossimi due mesi, settembre e ottobre, usciamo da questo calvario“.

Vaccinarsi tutti, vaccinare i ragazzi che cominceranno la scuola in presenza e, poi, ovviamente rispettare le norme di prudenza: uso della mascherina e distanziamento.

Se facciamo questo, a fine ottobre torniamo alla vita normale. Chiedo a tutti i cittadini di fare in questo periodo uno sforzo straordinario per completare la campagna di vaccinazione”.









Dall’incrocio dei dati odierni il tasso di positività risale al 4.29%, ieri era a 3,56%. Dati questi probabilmente molto più bassi di quelli che dovrebbero indicare il tasso di positività reale.

Un dato falsato dalla somma dei test antigenici ai tamponi molecolari con un risultato diluito dal fatto che i test antigenici non presentano mai positivi riscontrati: si sommano i test, ma non i positivi dato che dai test rapidi non ce ne sono.

LEGGI ANCHE









L’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi riporta che nella giornata di ieri sono stati lavorati in totale, ma quanti siano i soli molecolari non ci è dato sapere, 16.215 test. Tra questi sono stati riscontrati 696 nuovi positivi.

I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Lunedì 16 agosto – 2,37% – 335 contagiati

Martedì 17 agosto – 3,91% – 558 contagiati

Mercoledì 18 agosto – 4,48% – 647 contagiati

Giovedì 19 agosto – 4,12% – 539 contagiati

Venerdì 20 agosto – 3,59% – 585 contagiati

Sabato 21 agosto – 4,55% – 470 contagiati

Domenica 22 agosto – 1,90% – 190 contagiati

Lunedì 23 agosto – 2,79% – 531 contagiati

Martedì 24 agosto – 3,56% – 569 contagiati

Mercoledì 25 agosto – 4,29% – 696 contagiati







Negli ospedali regionali aumentano i ricoverati in terapia intensiva e i posti letto disponibili sono 635 sui 656 dell’intera rete ospedaliera.

In aumento anche il numero dei degenti nei reparti ospedalieri dedicati Covid. La riserva di posti letto è di 2.799 sui 3.160 disponibili in ambito regionale, sommando strutture pubbliche e private convenzionate.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 443.549 da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti è arrivato a 6.033.096.

I guariti registrati nel report quotidiano sono 526 e salgono in totale a 426.661.

Sono stati comunicati dall’Unità di Crisi 2 morti, di cui 1 nelle ultime 48 ore e 1 deceduto in precedenza ma registrati ieri. Il numero totale dei morti per il coronavirus in Campania sale a 7.711 dal marzo 2020.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 361, rispetto a ieri 15 in più. Nelle terapie intensive il numero aumenta di 3 degenti con 21 pazienti ricoverati, con 5 ingressi nelle 24 ore.

Il numero delle persone attualmente positive oggi è di 9.177 (+168), anche il numero delle persone in isolamento domiciliare oggi risulta essere di 8.795 (+150).

Questi i dati del contagio provincia per provincia – Provincia di Napoli : 262.257 (+460)

– Provincia di Salerno : 71.319 (+132)

– Provincia di Avellino : 20.937 (+18)

– Provincia di Caserta : 67.902 (+51)

– Provincia di Benevento : 13.031 (+26)







Covid in Italia